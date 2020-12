Il gesto di un uomo, chiamato Cristiano Calcinai, ha commosso migliaia di persone. Il proprietario di un’officina quando ha saputo che una mamma e la figlia, erano state sfrattate dalla loro abitazione, ha deciso di donare la sua roulette, per cercare di aiutarle. Molte persone della comunità ora si sono offerte di donare quello di cui hanno bisogno.

Una vicenda emozionante, cha ha riempito di gioia i cuori di migliaia di persone. Infatti l’accaduto è diventato presto virale sul web. Tutti sono rimasti stupiti dall’episodio.

Cristiano Calcinai, proprietario dell’officina 01 Motori, a Ospedaletto, in provincia di Pisa, quando ha saputo cosa stavano vivendo le due, ha deciso di intervenire.

Purtroppo la giovane mamma ha perso la casa, per le spese per il divorzio, il lockdown e tutte le difficoltà di trovare un lavoro in questo periodo. Non riusciva più a pagare l’affitto e tutte le bollette della sua abitazione. Di conseguenza, è stata sfrattata.

CREDIT: FACEBOOK

Si è ritrovata improvvisamente senza un tetto sulla testa per lei e per la sua bambina. L’uomo appena è venuto a conoscenza dell’accaduto, ha deciso di fare qualcosa per aiutarle. Ha voluto donarle una roulotte della sua officina, in attesa che riescano a trovare una nuova sistemazione.

Ha voluto consegnare personalmente il mezzo lo scorso 8 dicembre e la mamma è rimasta davvero commossa dal suo gesto. Non avrebbe mai immaginato di poter ricevere così tanto affetto, in una situazione già molto difficile per tutti.

Mamma e figlia sfrattate: il racconto dell’uomo

CREDIT: TOMMASO CASIGLIANI

Cristiano Calcinai in un intervista con il quotidiano locale, PisaToday, ha voluto parlare di ciò che è accaduto. Ha detto che è rimasto anche sorpreso dalla generosità di tutte le persone della comunità. Sull’accaduto ha dichiarato:

Come si fa a lasciare una mamma ed una figlia senza un tetto in questo momento? Un fatto insopportabile. Sono venuto a conoscenza della sua storia tramite un mio amico e non ho esitato. Ho deciso così di donare una roulotte della mia officina alla donna e alla figlia.