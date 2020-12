Una vicenda commovente è avvenuta negli ultimi giorni. Una comunità è subito intervenuta, per aiutare Itan, un bimbo di soli 7 anni rimasto orfano. La notizia ha fatto presto il giro del web e tutti sono rimasti stupiti dall’incredibile evento. Hanno raccontato che il piccolo ora è sereno e frequenta le scuole elementari.

Tutto è iniziato quest’anno, a Tricerro, un comune in provincia di Vercelli. La mamma del bambino, Lorella di 51 anni, ha scoperto di essere affetta da una malattia.

Ha lottato per molti giorni, ma alla fine circa un mese dopo la diagnosi, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Purtroppo i disperati tentativi dei medici di aiutarla, si sono rivelati vani e le cure non hanno portato ai risultati sperati.

La comunità è subito intervenuta per aiutare il piccolo, che era rimasto solo all’età di 7 anni. L’associazione del posto, chiamata Famija Trisereisa, che si occupa soprattutto delle attività folkloristiche locali, ha deciso di avviare una raccolta fondi sul web, a febbraio di quest’anno.

CREDIT: FACEBOOK

In tanti hanno deciso di partecipare. Le donazioni sono arrivate da molte parti del mondo e anche dagli Stati Uniti.

Nel giro di dieci mesi sono riusciti a raccogliere 32 mila euro. Negli ultimi giorni, questi soldi sono stati donati ai tutori legali del piccolo Itan, per aiutarli nelle spese quotidiane.

Bimbo rimasto orfano: l’organizzazione del concerto

CREDIT: PAOLO CREPALDI

Inoltre, sempre a febbraio anche altre associazioni, tra queste i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa e Lg Trino Calcio hanno deciso di fare la loro parte per aiutare il bimbo.

Hanno organizzato un concerto benefico per raccogliere altri fondi, al Teatro Civico. Alla consegna dell’assegno, erano presenti il sindaco Carlo Borghi ed anche i rappresentanti della banca locale, che si sono occupati della parte burocratica della raccolta. Il presidente dell’associazione Famija Trisereisa, Dario Foglia, sull’accaduto ha dichiarato: