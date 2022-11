Mamma e papà morti a quattro settimane di distanza, i figli si ritrovano da soli

Mamma e papà deceduti a pochi giorni di distanza, i figli si ritrovano da soli. Una storia tristissima che arriva dal Regno Unito, con precisione da Birmingham.

Amie Walton e Chris Mills, questi nomi dei due genitori, hanno perso la vita a quattro settimane di distanza. Harry, 8 anni e Mia, 6 anni, si sono ritrovati da un giorno all’altro, senza avere accanto la loro mamma e il loro papà. Senza nemmeno capire perché…

La mamma lottava da tempo contro un brutto male al fegato e all’intestino. Sapeva che probabilmente non avrebbe mai visto crescere i suoi bambini, ma non si aspettava di dover perdere prima il loro padre.

Lo scorso 18 luglio, si è svegliata ed ha fatto una scoperta terribile. Il marito Chris aveva perso la vita nella notte. I medici hanno evidenziato come causa del decesso, un’ulcera allo stomaco.

Il mese successivo, anche la mamma ha perso la sua lunga battaglia contro il tumore.

Harry e Mia oggi non hanno più i loro genitori, Ma per fortuna possono contare sull’amore della loro nonna materna. La donna ha promesso che farà del suo meglio per allevarli proprio come avrebbe fatto sua figlia.

Sapevamo dell’inevitabile perdita di mia figlia, ma non ci aspettavamo lo shock della morte di Chris. Continueremo a portarli per sempre nei nostri cuori e a farli vivere ogni giorno nei ricordi dei loro figli. Io farò del mio meglio per Harry e Mia.

Noi vogliamo ringraziare tutti per l’affetto che abbiamo ricevuto, la storia dei due genitori morti a quattro settimane di distanza l’uno dall’altro, ha colpito il mondo intero e l’amore che ci è arrivato è stato davvero tanto.

