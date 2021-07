Questa è la storia di una mamma in lutto che riconosce all’improvviso uno sconosciuto e corre a sentire il suo battito. Perché nel suo cuore batte quello del figlio morto un anno prima. E nel giorno del Ringraziamento, grande festa in tutti gli Stati Uniti d’America, per la povera donna distrutta dal dolore un incontro che le ha cambiato la vita.

Gene Shimandle ha ricevuto una diagnosi davvero terribile. Soffriva di cardiomiopatia e insufficienza cardiaca congestizia. Per anni è rimasto in attesa sperando che prima o poi arrivasse una telefonata per ricevere un nuovo cuore da un donatore idoneo. Ha atteso 12 lunghissimi anni.

Gene ormai non ci sperava più. Ha sempre lottato la sua battaglia con orgoglio e a testa alta, ma dopo 12 anni di attesa non credeva che per lui sarebbe mai arrivato quel miracolo tanto atteso. Ma dopo 12 anni di tormento e dolore, stress, due pompe cardiache installate chirurgicamente, finalmente la notizia che tanto aspettava.

Nel maggio 2017, i medici hanno detto a Gene che il cuore di un donatore stava davvero arrivando. E lui non poteva crederci. Non ha mai conosciuto l’identità del suo donatore, ma ha potuto inviare una lettera piena di gratitudine alla famiglia di chi gli aveva ridato la vita.

A sei mesi dal trapianto, Gene aveva programmato di partecipare alla corsa annuale del Turkey Trot il giorno del Ringraziamento ad Aurora, Ohio. In quell’occasione i giornalisti di Fox 8 News ha deciso di raccontare la sua storia. E quella sera la famiglia Stebel ha riconosciuto in lui la persona che portava il cuore del ragazzo di casa morto poco tempo prima.

Mamma in lutto sente di nuovo battere il cuore del figlio

Quando la famiglia Stebel ha visto Gene in tv, ricordarono la lettera ricevuta da chi aveva avuto in trapianto il cuore del figlio Cody. Sapevano solo come si chiamava, ma la sua storia combaciava.

E così la donna ha potuto riascoltare il battito del figlio morto tempo primo nel corpo di un’altra persona che ora onora Cody per il suo gesto altruista.