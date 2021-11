Un cold case che dal 1998 non aveva più avuto risposte è stato risolto grazie all’impegno di alcune persone che hanno permesso di ritrovare i corpi di una mamma incinta e della figlia di 2 anni scomparse nel nulla 23 anni fa e delle quali non si sapeva più nulla. I corpi sono stati trovati nell’auto della donna individuata in fondo a un lago dell’Illinois, negli Stati Uniti d’America.

Da 23 anni non si sapeva nulla di Samantha Jean Hopper, una mamma incinta, e della sua figlia di 2 anni. Fino a quando i membri di Adventures With Purpose, un’organizzazione senza scopo di lucro che si occupa proprio dei casi irrisolti in tutto il Paese, non ha chiamato l’ufficio dello sceriffo della contea di Pope.

Il 23 ottobre del 2021 i membri dell’associazione hanno infatti annunciato di aver trovato un’auto sott’acqua nel Bayou dell’Illinois. Proprio sulla strada tra la casa di Samantha e il concerto a Little Rock in Arkansas dove si stava recando. Era l’11 settembre del 1998 e la donna era incinta di 9 mesi.

I resti di Samantha Jean Hopper, della sua figlia di 22 mesi, Courtney, e del bimbo che portava in grembo sono stati portati a galla, come spiega l’ufficio dello sceriffo che ha rilasciato una dichiarazione:

Samantha era in viaggio per lasciare sua figlia, Courtney Holt, prima di proseguire per andare a un concerto a Little Rock. Tuttavia Samantha, sua figlia e la Ford Tempo blu su cui viaggiavano non sono mai state trovate.

Mamma incinta e figlia di 2 anni scomparse: la loro auto sempre stata in fondo a quel lago

I resti sono stati inviati all’Arkansas State Crime Lab a Little Rock per il test del DNA. L’ufficio dello sceriffo della contea di Pope ha già inviato le condoglianze alla famiglia di Samantha Hopper e Courtney Holt.

Dezarae, la figlia sopravvissuta di Samantha, ha aperto una pagina commemorativa dove verranno raccolti i soldi per il funerale.