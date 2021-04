Da Bisceglie arrivano finalmente belle notizie. Forse vi ricorderete la storia di Domenico, il piccolo positivo alla Covid-19 ricoverato in ospedale per sintomi gravi della malattia. Il neonato di 5 mesi guarisce dal coronavirus: finalmente sono arrivate per lui le tanto attese dimissioni dalla struttura sanitaria e può tornare a casa.

Domenico aveva solo 5 mesi quando è risultato positivo alla Covid-19. Purtroppo i medici hanno dovuto ricoverare il bambino in ospedale, a causa di alcuni sintomi gravi che hanno preoccupato tutti quanti.

I medici dell’Unità Operativa di Pediatria del Covid Hospital di Bisceglie, comune della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia, si sono presi cura di lui e sono riusciti a dimetterlo. Il piccolo è finalmente guarito.

Angela, la mamma del piccolo, in un lungo post su Facebook ha deciso di ringraziare “quegli angeli travestiti da astronauti”, che si sono presi cura del suo piccolo, che ora è a casa, ma anche del resto della famiglia, duramente colpita dalla malattia.a

Innumerevoli paure, timori, senso di incredulità ed inquietudine hanno accompagnato diversi giorni di buio ma fortunatamente tutti questi sentimenti sono stati compensati da un enorme senso di sicurezza ed intenso conforto, innanzitutto professionale ed, in egual misura, morale da parte di tutto il Personale dell’Unità Operativa di Pediatra del Covid Hospital di Bisceglie, ove il piccolo è stato ricoverato.

La donna ricorda la gentilezza di tutti nel curare il piccolo Domenico malato di coronavirus:

