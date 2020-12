Paula Fletcher non ha tutti i soldi per pagare la spesa per Natale ed una sconosciuta si è offerta di pagare il suo conto

Una commovente vicenda è avvenuta pochi giorni fa in Inghilterra. Paula Fletcher una giovane mamma di Liverpool, non aveva il denaro necessario per pagare la sua spesa al supermercato e una sconosciuta, ha deciso di pagare per lei il suo conto. La donna ha voluto pubblicare l’episodio sul web, per poterla ringraziare.

CREDIT: FACEBOOK

Un evento incredibile, che è diventato presto virale. Tutti sono rimasti stupiti dal gesto della signora, che non ha voluto far sapere la sua identità.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, tutto è avvenuto pochi giorni fa. Paula era andata al supermercato vicino la sua abitazione, per completare gli ultimi acquisti.

Doveva comprare alcune cose per il pranzo di Natale ed anche alcuni regali per i suoi bambini. Nel portafoglio aveva solamente 69 sterline e mentre stava facendo i suoi acquisti, credeva che i suoi soldi le sarebbero bastati.

Però, una volta alla cassa, quando il ragazzo ha iniziato a fare il conto, Paula si è resa conto di aver superato il suo budget. Per questo ha chiesto al giovane di aspettarla, affinché potesse andare alla sua auto per prendere il resto.

La donna che era dietro di lei, mentre la mamma era in macchina, si è offerta di pagare tutto il suo conto. Infatti, quando Paula è tornata alla cassa ed ha fatto quell’incredibile scoperta, si è commossa.

Il messaggio di Paula Fletcher per la sconosciuta

CREDIT: ALDEN YAU VISUAL

Il cassiere ha raccontato alla mamma che la signora ha voluto pagare tutto, senza però voler far conoscere la sua identità. Secondo il personale del supermercato, dietro questo gesto, c’è una sfida natalizia chiamata “gara di gentilezza.” La giovane mamma, per riuscire a scoprire di chi si tratta, ha voluto pubblicare un messaggio sul suo profilo Facebook. Ha scritto:

Sono andata al piano di sotto per prendere i soldi, ma quando sono tornata ho scoperto che la ragazza dietro di me aveva pagato tutto il conto. Mi sono dovuta sedere, il suo gesto mi ha sopraffatto.