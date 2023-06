Mamma, papà e due bambini trovati senza vita nella loro casa: è giallo

La vicenda ha già fatto il giro del mondo. Mamma, papà e due bambini trovati morti in casa. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi

La triste vicenda ha fatto il giro del mondo nelle ultime ore. Mamma, papà e due bambini sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione. Le autorità stanno cercando di capire cosa sia accaduto, il caso per ora è avvolto nel mistero.

I minori avevano 3 e 11 anni. Dalle ultime notizie emerse, sembrerebbe che gli inquirenti non abbiano escluso nessuna pista, nemmeno quella di un delitto seguito da un gesto estremo.

Il papà Michal Wlodarczyk (39 anni), la moglie Monika (35 anni) e i due figli Maja (11 anni) e Dawid (3 anni) sono stati trovati senza vita dagli agenti della polizia nella loro casa situata a Bedfont, lo scorso venerdì nel primo pomeriggio.

Mamma, papà e due bambini trovati senza vita: disposte le autopsie

Gli inquirenti sono in attesa dei risultati degli esami autoptici sui quattro corpi. Le modalità del decesso saranno fondamentali per aiutarli a ricostruire la dinamica dei fatti.

L’ispettore capo ha spiegato alle testate giornalistiche che gli agenti stanno lavorando per rassicurare la comunità:

Vorrei assicurare alla comunità che degli investigatori specializzati stanno lavorando per stabilire le circostanze che hanno portato a questo tragico incidente. Forniremo ulteriori aggiornamenti non appena opportuno.

Tutti coloro che li conoscevano li hanno descritti come una famiglia amorevole e molto unita. Il papà lavorava come muratore, mentre la mamma si occupava delle pulizie in un hotel del posto. Anche i due bambini sono stati descritti come sereni e felici. La scoperta è stata fatta dopo l’allarme di una delle insegnanti dei minori. Era preoccupata dal fatto che non frequentavano le lezioni da diversi giorni e non era riuscita a contattare i due genitori.

La comunità è sconvolta, nessuno riesce a credere che uno dei due genitori possa aver messo fine alla vita dei propri familiari, per poi compiere un gesto estremo. Gli inquirenti stanno indagando su ogni possibile ipotesi, anche sul coinvolgimento di una quinta persona, che potrebbe essersi introdotta in casa.