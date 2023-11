Mamma perde 16 kg per il matrimonio della figlia, poi il malore: “È morta per colpa della dieta, prima delle nozze. Voglio giustizia, i responsabili devono pagare”

Questa mamma voleva dimagrire per le nozze della figlia, ma non è arrivata a vivere quel giorno: il marito racconta cosa le è accaduto

La storia di questa mamma ha fatto il giro del mondo. Trish Webster ha perso la vita a 56 anni, dopo essere riuscita a dimagrire 16 kg. Aveva un obiettivo, quello di stare bene con se stessa prima del matrimonio di sua figlia.

La mamma si è rivolta ad un esperto, che le ha prescritto due farmaci per perdere peso. Trish Webster è riuscita a dimagrire, ma gli effetti collaterali l’hanno devastata. Nausea, diarrea e vomito. Alla fine è morta.

Il dramma è accaduto davanti agli occhi increduli del marito, che l’ha vista accasciarsi a terra e non svegliarsi mai più. Ha raccontato che la moglie aveva una specie di bava marrone alla bocca. Ha provato a rianimarla, mentre chiamava i soccorsi, purtroppo senza riuscirci. Nemmeno i paramedici, raggiunta l’abitazione, hanno potuto aiutare la povera mamma. Sono stati costretti a dichiarare il decesso. Si è spenta pochi mesi prima del matrimonio di sua figlia.

Sarà l’autopsia a rivelare l’effettiva causa del decesso, ma per i medici sarebbero stati proprio quei farmaci. Ci sono medicinali dimagranti, i cui principi attivi possono causare complicazioni digestive, come ha spiegato la nota endocrinologa Kathryn William in un’intervista con il Mirror.

Quando prescriviamo farmaci come l’Ozempic, avvisiamo le persone. Se il vomito è ricorrente, bisogna immediatamente sospendere il trattamento.

Probabilmente, Trish non ha interrotto l’assunzione dei farmaci. Il marito oggi chiede giustizia ed ha avviato, assistito dal suo avvocato, una battaglia legale. Chiede che i responsabili paghino per quanto accaduto a sua moglie, poiché lei voleva solo dimagrire per essere più bella il giorno delle nozze della figlia. L’uomo ha spiegato che nessun medico l’aveva avvisata, nessuno l’aveva messa in guardia su quanto le sarebbe potuto accadere. E soprattutto, di come si sarebbe dovuta comportare.