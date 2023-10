Claudio De Rosso era un ex consigliere comunale di Velo D'Astico, piccolo comune del vicentino in cui ha sempre vissuto

Una fine tragica è quella che purtroppo è toccata a Claudio De Rosso, un uomo di 66 anni che nella giornata di ieri, giovedì 26 ottobre, ha perso la vita mentre passeggiava sulle strade di casa, a Velo D’Astico, nel vicentino. L’uomo, un ex consigliere comunale, ha avuto un malore ed è crollato a terra, per poi essere investito da un’auto in transito.

Un incidente tanto rocambolesco quanto drammatico è avvenuto nella giornata di ieri a Velo D’Astico, un piccolissimo comune situato nella provincia di Vicenza, in cui vivono poco più di 2mila anime.

Tutti si conoscono a Velo D’Astico e tutti conoscevano anche Claudio, un uomo di 66 anni, pensionato, che in passato aveva anche ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Carica ricoperta dal 1985 al 1990.

Era inoltre un membro molto attivo nella Pro Loco e nell’associazione “Pensionati Velesi“. In passato aveva lavorato per la Lanerossi e per la Forgerossi e attualmente era appunto in pensione.

La sua scomparsa, improvvisa, completamente inaspettata e avvenuta in circostanze tragiche, ha gettato tutti nello sconforto.

Come è morto Claudio De Rosso

Come detto, le circostanze che hanno portato alla morte di Claudio De Rosso, che comunque avranno bisogno di ulteriori indagini e chiarimenti, sono state rocambolesche quanto drammatiche.

Stava passeggiando su Via Roma a Velo D’Astico, non lontano da casa sua, quando all’improvviso è scivolato giù dal marciapiede ed è caduto sulla strada.

Proprio in quel momento stava transitando una vettura, guidata da una donna residente sempre nel piccolo comune nel vicentino, che l’ha travolto in pieno.

La donna che guidava era insieme alla sua bambina che stava accompagnando all’asilo nido di Arsiero. Sotto shock, ha raccontato ai Carabinieri di esserselo ritrovato davanti e di non essere riuscita a fare nulla in tempo per evitare l’impatto.

Stando a quanto emerso fino ad ora, pare che l’uomo abbia avuto un malore, probabilmente riconducibile ad un infarto. Per accertare le cause della morte, però, bisognerà attendere i risultati dei dovuti esami cadaverici.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore, per ricordare un uomo stimato e ben voluto da tutti, ma anche per mostrare vicinanza alla sua famiglia.