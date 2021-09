Paura in provincia di Alessandria, in Piemonte: mamma perde il suo bambino a Casale Monferrato e si rivolge alle forze dell’ordine per poterlo ritrovare. Dopo ore di ricerche e di paura per la famiglia del piccolo, per fortuna il lieto fine. Il piccolo è stato ritrovato vicino al suo parco giochi preferito, impaurito ma sano e salvo.

Fonte foto da Pixabay

Una mamma di Casale Monferrato si è rivolta ai Carabinieri in lacrime, dicendo che non trovava più suo figlio. Intorno alle ore 17 del 2 settembre 2021, la donna, una signora di origini sudamericane da 20 anni in Italia, ha chiamato disperata la centrale operativa dei Carabinieri di Casale.

Piangendo ha detto:

Non trovo più mio figlio.

E poi ha aggiunto:

Mentre passeggiavamo l’ho perso di vista e ora non so più dove sia.

Al telefono la donna è apparsa molto scossa e spaventata. L’operatore ha tentato di calmarla e ha chiesto maggiori dettagli, per cercare di ritrovare il bambino. L’età, dove era scomparso, come era vestito quel giorno.

La donna lo aveva perso di vista in piazza Mazzini, a Casale Monferrato. La prima pattuglia ha subito raggiunto la donna e gli agenti hanno chiesto se in città c’erano dei posti amati dal piccolo ed effettivamente ce n’era uno che amava.

Fonte foto da Pixabay

Mamma perde il bambino a Casale Monferrato, ritrovato poco dopo

La donna ha ammesso che il piccolo ama un parco giochi poco distante dal commissariato di polizia, in piazza Statuto, a 600 metri dal luogo dove la mamma per l’ultima volta lo ha visto. Subito hanno allertato gli agenti e sono state visionate anche le telecamere di videosorveglianza del luogo.

Fonte foto da Pixabay

Dopo mezz’ora di ricerche, il maresciallo Narcisi h a trovato il bambino in lacrime, visibilmente spaventato, seduto su una panchina del parco che frequentava con la mamma. Subito corsa ad abbracciarlo.