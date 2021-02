Una vicenda con un bellissimo lieto fine è avvenuta poco tempo fa. Una donna, chiamata Kelsey Townsend, ha potuto abbracciare sua figlia tre mesi dopo la sua nascita. Purtroppo era positiva al Covid ed era in coma farmacologico. Nessuno sapeva se ce l’avrebbe fatta a sconfiggere la malattia.

Un evento incredibile, che stupito migliaia di persone. La giovane mamma ha voluto raccontare la sua storia sul suo profilo Facebook, per dare coraggio a tutte le persone che ora si trovano nella sua stessa situazione.

Il tutto è iniziato ad ottobre dello scorso anno. Kelsey era incinta della sua quarta figlia ed era al nono mese di gravidanza. Tutta la famiglia non vedeva l’ora di poter conoscere la piccola Lucy.

Tuttavia, un giorno è avvenuto qualcosa di inaspettato. La donna ha iniziato a mostrare i primi sintomi del Coronavirus. Per questo si è sottoposta ad un tampone ed in attesa che arrivasse il risultato, è rimasta in isolamento.

CREDIT: TARIN MARIE PHOTOGRAPHY

L’esito è stato positivo, ma la sua situazione di Kelsey è peggiorata giorno dopo giorno. Infatti, i medici hanno deciso di ricoverarla in ospedale, per cercare di aiutarla. È proprio a quel punto, che la giovane mamma è entrata in coma farmacologico.

Purtroppo le sue condizioni erano molto gravi ed infatti, dopo pochi giorni, l’hanno sottoposta ad un cesareo, per salvare la vita della piccola Lucy. Nessuno sapeva se la donna ce l’avrebbe fatta a vincere quella battaglia.

L’incontro tra Kelsey Townsend e la piccola Lucy

Dopo tutte le cure e i trattamenti necessari, il 27 gennaio è arrivata la bellissima notizia che tutti stavano aspettando. Kelsey poteva tornare a casa e riabbracciare i suoi figli e anche suo marito.

In quei lunghi mesi, i medici hanno avvisato sin da subito i familiari della situazione critica in cui si trovava la donna. Tuttavia, grazie alla sua forza e al suo coraggio, è riuscita a guarire. Il suo unico desiderio era solo quello di poter passare del tempo con i suoi bambini. Il marito Derek, sull’accaduto ha dichiarato:

CREDIT: TARIN MARIE PHOTOGRAPHY