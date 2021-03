Hilarie Galazka era una giovane mamma di soli 29 anni, che è considerata un’eroina, per aver salvato la vita dei suoi due gemelli. Per lei però, non c’è stato più nulla da fare e tutti i tentativi dei medici arrivati sul posto, sono risultati inutili. I familiari hanno avviato una raccolta fondi per poter crescere i tre bambini, rimasti da soli.

CREDIT: INSTAGRAM

Un episodio terribile, che ha fatto presto il giro del mondo. In molti ora stanno cercando di aiutare queste persone, in un momento così difficile.

Il dramma si è consumato nel Michigan. Hilarie era in macchina con i suoi due gemelli e stavano andando a trovare la nonna, che abita a pochi chilometri di distanza dalla loro abitazione. Il primo figlio della donna non era in auto con loro.

All’improvviso, mentre stavano percorrendo un’autostrada locale, un ragazzo che andava ad una velocità molto elevata, li ha travolti ed è fuggito via subito dopo. La giovane mamma ha usato il suo corpo per fare da scudo per i suoi piccoli, ma i traumi per lei sono risultati troppo gravi.

CREDIT: INSTAGRAM

Hunter ed Owen di soli 5 anni, hanno raccontato agli agenti di polizia arrivati sul luogo dell’incidente, che la madre dopo l’impatto ha aperto gli occhi e li ha guardati. Voleva solo assicurarsi di esser riuscita a salvarli e subito dopo, ha smesso di respirare.

Trovato il pirata che ha travolto Hilarie Galazka e i suoi bimbi

La polizia ha avviato immediatamente tutte le indagini del caso. Volevano fare il possibile per trovare il responsabile di quella tragedia. Inoltre, anche le condizioni dei gemelli erano molto gravi, infatti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Poche ore dopo gli agenti sono riusciti a rintracciare l’automobilista di 25 anni. Era in un pronto soccorso. Inoltre, hanno scoperto che aveva la patente sospesa ed aveva anche altre denunce.

Hunter ed Owen al momento sono ancora ricoverati. I media locali hanno mostrato una loro foto, in cui sono allungati sul letto di ospedale e si tengono la mano.

CREDIT: INSTAGRAM

I familiari sconvolti da questa tragica ed improvvisa perdita, hanno avviato una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe. Il loro scopo è proprio quello di riuscire a recuperare il denaro necessario, per poter crescere i tre bambini rimasti senza la loro mamma.