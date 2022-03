A Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, in Lombardia, si sono perse le tracce di una donna di 39 anni e della sua bambina, Annalisa e Cora. Mamma scappa con la figlia di 9 anni e non si fa più trovare. La donna era in attesa della decisione sull’affido della bimba. Da una decina di giorni, però, non si hanno più notizie di loro.

La donna di 39 anni e la figlia di 9 anni sono letteralmente scomparse nel nulla a Olgiate Molgora, in provincia di Lecco. Sin dalle prime ore i soccorritori hanno setacciato le zone vicine alla loro abitazione e ora si teme che possa essere accaduto loro qualcosa di grave.

La Prefettura di Lecco ha immediatamente dato l’allarme, diffondendo anche sui social una foto di Annalisa e Cora con la loro descrizione, nella speranza di poterle ritrovare entrambe sane e salve. Ma più passano le ore più si teme per il loro destino.

Annalisa è nata nel 1983, è alta 1 metro e 75 centimetri, ha una corporatura esile, i capelli castani e gli occhi azzurri. Ha moltissimi tatuaggi sul suo corpo. In particolare si possono notare due serpenti, uno sull’anulare sinistro e uno sulla spalla destra.

Cora, sua figlia, invece, è nata nel 2012, è alta un metro e 35 centimetri, pesa circa 35 chili e anche lei come la mamma ha una corporatura esile. I suoi capelli sono castani e sono lunghi, gli occhi sono azzurri e la carnagione è chiara.

Mamma scappa con la figlia di 9 anni, l’appello della Prefettura per ritrovarle

Chi può fornire contributi utili alle ricerche, è pregato di contattare il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco.

Questo l’appello della Prefettura che da 10 giorni cerca la coppia. Annalisa sarebbe scappata volontariamente per paura che il Tribunale dei Minori le potesse togliere Cora. Poco dopo la scomparsa, infatti, un giudice avrebbe dovuto prendere una decisione sull’affido della bambina. Annalisa aveva perso la potestà sui figli più grandi affidati all’ex marito e temeva che potessero portarle via anche Cora.