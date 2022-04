Ancora nessuna notizia di Annalisa e Cora, ma emergono altri dettagli sul caso. La mamma scomparsa con la figlia in un ultimo messaggio inviato un mese e mezzo prima di scomparire nel nulla diceva di essere sconvolta. Come aveva scritto al parroco del suo paese, temeva che le portassero via anche la figlia per affidarla al padre come gli altri due figli della coppia.

Sono sconvolta, estremamente addolorata.

Queste le parole di Annalisa Lucifero un mese e mezzo prima di sparire nel nulla con la figlia. La donna di 39 anni aveva scritto un messaggio al parroco di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, in Lombardia, aggiungendo poi queste frasi:

È andata nel peggiore dei modi. Non chiamatemi perché non voglio parlarne.

Il quotidiano “Il Giorno” spiega che la donna, scomparsa nel nulla con la figlia di 9 anni a metà marzo, aveva scritto un messaggio a don Giancarlo Cereda il 7 febbraio intorno alle ore 12. La mamma aveva saputo che l’ex marito aveva chiesto l’affido della figlia Cora.

Annalisa aveva paura che i giudici le avrebbero tolto anche la piccola come avevano già fatto con gli altri due figli della coppia, di 12 e 14 anni. Secondo gli agenti la donna avrebbe preso la figlia e sarebbe scappata per paura di perdere la figlia e poterla vedere solo una volta ogni due settimane.

Mamma scomparsa con la figlia, l’ultimo messaggio inviato prima di far perdere le tracce

Da metà marzo non si sa più niente di madre e figlia Il suo cellulare è irraggiungibile. Secondo gli agenti che indagano sul caso potrebbe trovarsi all’estero: pare che la donna abbia studiato lo spagnolo prima di sparire.

Annalisa avrebbe anche venduto molti mobili per racimolare soldi necessari per la fuga e chiuso le utenze domestiche e pagato l’affitto, tagliandosi poi i capelli. Gli agenti seguono anche la pista di due cadaveri di uomo e donna trovati in Slovenia.