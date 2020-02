Mamma scopre che i tre figli hanno la stessa malattia Madre scopre che i suoi tre figli hanno la sua stessa malattia: "Mi sento in colpa!"

Il dramma che sta vivendo la famiglia Rush, in Georgia, negli Stati Uniti, è davvero terribile. Papà Aaron e mamma Angie, hanno scoperto poco tempo fa che tutti e tre i loro figli, sono affetti dallo stesso cancro agli occhi, chiamato retinoblastoma, che ha avuto la mamma quando era piccola.

Questa giovane coppia, ora sta lottando per affrontare una lunga battaglia, poiché nessuno sa se i bimbi riusciranno a superare la malattia ed a affrontare le spese economiche.

Aaron e Angie, hanno tre bambini: Tristan di cinque anni, Caison di tre anni e Carter di soli sei mesi.

La battaglia è iniziata nel 2015, quando è arrivata la diagnosi al piccolo Tristan, che aveva solamente un mese di vita. I medici per questo, hanno deciso di sottoporlo a chemioterapia e laser terapia.

Nel 2017, la stessa scoperta è arrivata anche per Caison, poco dopo essere venuto al mondo. I due genitori, stanno provando ad affrontare questa battaglia, come possibile, poiché le spese economiche sono molto elevate e soprattutto perché lo stress è tanto sia per loro che per i piccoli.

A gennaio di quest’anno è arrivata la stessa malattia anche per Carter ed ora la famiglia, è costretta ad affrontare una nuova lunga battaglia, che è molto complicata.

Angie ha avuto lo stesso cancro dei bambini ed infatti i medici, li avevano informati che i loro figli molto probabilmente avrebbero ereditato la malattia. Durante un’intervista la donna, ha detto: “Mi sento in colpa. Sono intelligenti e gentili. Sono sicuramente la mia gioia più grande!”

Inoltre, questa coppia per affrontare tutte le spese mediche, ha dovuto vendere la casa e si sono dovuti trasferire alla casa dei genitori della donna. E’ stata aperta anche una pagina Facebook di GoFoundMe, in cui in molti hanno deciso di fare la loro parte.

Una vicenda terribile che spezzato i cuori di tutti.

Potete leggere anche: Mamma scopre il problema della sua bambina a 35 settimane di gestazione