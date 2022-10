Mamma si addormenta sul divano, bambina di sei settimane scivola dalle sue braccia e muore

Una tristissima vicenda che in poche ore ha fatto il giro del mondo. Una bambina di sole sei settimane ha perso la vita mentre dormiva tra le braccia della sua mamma.

Lilly-Marie Tina Harris, questo il nome della piccola, si trovava nella sua abitazione di Woolwich, un quartiere di Londra. Si trovava sul divano tra le braccia della mamma e vicino al suo papà. Era appena passata la mezzanotte e tutti e tre si erano addormentati.

All’improvviso, verso le 3:00 del mattino, l’uomo si è svegliato e si è reso conto che la neonata era scivolata dalle braccia della moglie ed era caduta a terra.

Subito ha svegliato la madre e insieme, prendendo la piccolina, si sono resi conto che qualcosa non andava. La bambina di sole sei settimane non rispondeva a nessuno stimolo e così hanno allarmato tempestivamente un’ambulanza.

La bambina era in arresto cardiaco e i paramedici si sono mobilitati per trasportarla in ospedale nel più breve tempo possibile.

I dottori sono riusciti a rianimarla, ma il battito era lento e la piccola non riusciva a respirare da sola. Dopo la Tac, hanno scoperto che aveva subito gravi danni cerebrali.

Poche ore dopo, non hanno avuto altra scelta che arrendersi e dichiarare il decesso di Lilly-Marie.

Le autorità hanno disposto l’autopsia, anche per capire la situazione familiare ed eventuali segni di abusi.

La relazione del medico legale ha stabilito che la bambina è deceduta a seguito di un’ischemia generalizzata diffusa. Lilly-Marie è morta per un incidente accidentale, che la sua mamma e il suo papà non potevano prevedere o controllare.

Il giudice ha ben compreso la stanchezza dei due genitori, dopo la nascita della piccola. Quei pochi istanti sul divano, sono bastati per farli addormentare entrambi e nel sonno, la mamma ha allentato la presa e ha fatto scivolare, non volendo, la bambina sul pavimento. Una caduta breve, che purtroppo è bastata per il più tragico dei finali.