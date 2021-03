Tragedia a Marano, nel napoletano, dove una donna si è tolta la vita. Mamma si lancia dal balcone di casa, trovando la morte a causa del terribile impatto. La donna, moglie di un Carabiniere, lascia un bimbo di 4 mesi: gli inquirenti stanno indagando sulle motivazioni che hanno spinto la donna a compiere il terribile gesto.

Fonte Pixabay

La terribile vicenda ha avuto luogo a Marano, in provincia di Napoli, in una palazzina che si trova in via Don Mimì Galluccio, poco distante dalla chiesa di San Ludovico D’Angiò.

La donna di 40 anni è precipitata nel vuoto dal balcone della sua abitazione, che si trova al quinto piano dell’edificio. Purtroppo la mamma è morta sul colpo: a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori accorsi per cercare di aiutarla.

La donna, un avvocato penalista molto conosciuto a Marano di Napoli, si sarebbe gettata nel vuoto, dal suo balcone di casa, alle prime luci dell’alba.

Secondo quanto riportato dagli inquirenti, la donna di 40 anni era diventata mamma da poco, lascia infatti il suo bambino di soli quattro mesi e il marito, che di lavoro fa il Carabiniere.

Si parla di possibile suicidio al momento, anche se non vengono escluse altre piste. Si teme che la donna potesse soffrire di depressione post partum dopo la nascita del suo amato angioletto.

Fonte Pixabay

Mamma si lancia dal balcone: a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione

Sul posto si sono subito presentati i Carabinieri della locale compagnia, gli agenti della Polizia Municipale e anche gli operatori del 118. Il traffico è stato prontamente bloccato per i soccorsi e per tutti i rilievi del caso.

Fonte Pixabay

Ben presto in strada si è creata una piccola folla, mentre molti colleghi e amici della donna hanno espresso il loro dolore sui social network, affidando alla rete i propri messaggi di condoglianze.