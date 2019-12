Mamma tenta di mettere fine alla sua vita Mamma esce per gettare la spazzatura e poi scrive l'ultimo messaggio al figlio: "Mi ammazzo!"

Una vicenda davvero sconvolgente è accaduta nei giorni scorsi a Gioia Tauro, dove una mamma di sessanta due anni, è uscita per andare a gettare la spazzatura, ma una volta superato l’uscio di casa, ha scritto un messaggio al figlio, in cui diceva: “Mi ammazzo!” E’ scattato subito l’allarme tra i familiari.

Momenti di panico e di paura per la famiglia, che era molto preoccupata per le condizioni della donna, che già da diversi anni, soffre di disturbi psichici.

In base alle informazioni che sono state rese note, il tutto è accaduto nella serata di martedì, quando la mamma ha detto ai suoi familiari, che sarebbe scesa a gettare la spazzatura.

Appena ha superato l’uscio di casa, però, è scappata via ed ha scritto al figlio: “Mi ammazzo!” Ovviamente si sono allarmati tutti immediatamente ed hanno chiesto aiuto dei carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno girato per tutta la città, soprattutto nel lungo mare ed alla fine sono riusciti a trovarla, mentre era in spiaggia e stava per buttarsi tra le onde del mare.

Aveva una felpa ed un cappuccio, ma voleva mettere davvero fine alla sua vita. Grazie al tempestivo intervento degli agenti, che l’hanno presa dalla schiena con la forza, è viva ed ora sta bene. Sul posto è stato chiesto l’intervento del cento diciotto.

I medici, vista la tragica situazione, hanno deciso di darle dei sedativi, poiché era in uno stato confusionale e molto agitato. Ora, infatti è potuta tornare anche a casa con i suoi parenti.

Sono stati momenti di paura per i suoi familiari, che erano molto preoccupati per la giovane mamma e per le sue condizioni. La signora era già stata protagonista di altre vicende analoghe ed infatti, è molto conosciuta nel posto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

