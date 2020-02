Managua: due fratellini hanno perso la vita Esplode tablet, due fratellini perdono la vita. Quando i soccorritori sono entrati per salvarli, hanno scoperto cosa stava facendo il fratello maggiore per la sorellina..

Un vero e proprio dramma è accaduto lo scorso cinque febbraio, a Managua, in Nicaragua, dove un fratello ed una sorellina, di quattro anni e di un anno, hanno perso la vita, a causa di un tablet attaccato alla corrente, che ha generato un incendio. Tutta la comunità ora sta facendo il possibile per far sentire la loro vicinanza ai genitori.

Un evento terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma soprattutto quelli che conoscevano i piccoli. Nessuno riesce ancora a trovare una spiegazione dietro questo tragico evento.

Secondo le informazioni che sono state rese pubbliche, dal giornale locale, Jordan Caleb Obando Soto e Alessandra Adelaid Obando, erano in casa, nella loro camera da letto.

Il tablet, invece era collegato alla corrente in un’altra camera. Quando all’improvviso si è surriscaldato e le fiamme hanno avvolto l’abitazione in pochissimi secondi.

I due fratellini si sono resi conto di ciò che stava accadendo, ma non sono riusciti ad uscire fuori. Infatti il piccolo Jordan, ha provato a proteggere la sorellina minore, facendo scudo con il suo corpo.

I vicini, appena si sono resi conto dell’accaduto, sono entrati subito nella casa per salvarli ed alla fine, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Il primo a perdere la vita è stato proprio Jordan e subito dopo, la piccola Alessandra.

Sono state proprio le persone che li hanno tirati fuori a scoprire ciò che aveva fatto il bambino, per la sorella. Infatti, il papà, in un’intervista, ha spiegato che desidera far conoscere a tutti il gesto del figlio, perché è un vero e proprio eroe. La loro mamma era a lavoro.

Un dramma terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione. In molti hanno deciso di presentarsi al funerale, per far sentire la loro vicinanza, a questi due genitori distrutti.

Eventi del genere accadono molto spesso ed è proprio questo che spezzano i cuori di tanta gente. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

