La star di This Is Us, Mandy Moore è in dolce attesa, ma ha scoperto di essere affetta da una rara malattia del sangue: "Sto bene"

Tutti l’hanno conosciuta e amata nella serie tv This Is Us, dove ha interpretato mamma Rebecca. La nota attrice Mandy Moore oggi è in dolce attesa ed ha rivelato di soffrire di una rara malattia autoimmune.

Durante una lunga intervista, la star ha spiegato che dovrà affrontare il suo secondo parto senza poter ricorrere all’anestesia epidurale. Ha scoperto di avere la porpora trombocitopenica immunitaria. Si tratta di una malattia del sangue, in genere causata dallo sviluppo di un autoanticorpo diretto contro un antigene strutturale piastrinico e può causare emorragie spontanee dalla mucosa del cavo orale o del tratto gastro intestinale, ecchimosi e nelle forme più gravi anche un’emorragia cerebrale.

Ecco le parole di Mandy Moore:

Le mie piastrine sono troppo basse per un’epidurale. Il primo parto è stato terribile. Ma posso farlo ancora una volta. Posso scalare di nuovo quella montagna.

Fortunatamente, la malattia non sta incidendo in modo negativo sulla gravidanza, che continua senza problemi. Il secondogenito dell’attrice gode di ottima salute.

Sto bene. Devo solo continuare a controllare i miei livelli di piastrine nel sangue durante la gravidanza. Sono bassi, ma sono sempre stati bassi. Ma sto bene. Va tutto bene.

Mandy Moore affronta tutto con il sorriso

Mandy Moore sta affrontando la situazione con ottimismo, per amore del suo primo figlio e del futuro nascituro che porta in grembo. Si è allontanata dal lavoro per dedicarsi alla sua vita privata.

L’attrice di This Is Us si è legata sentimentalmente con Taylor Goldsmith nel 2015. Si sono sposati il 18 novembre del 2018 e nel 2021 hanno accolto tra le braccia il primogenito. Tra non molto diventeranno genitori di un altro bellissimo bambino.

Nella serie tv di successo, la star interpreta il personaggio di Rebecca, mamma di tre gemelli: Kate, Kevin e Randall, l’ultimo adottato in clinica dopo che ha perso il terzo gemello.