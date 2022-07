Lutto gravissimo per gli appassionati di cinema e teatro statunitensi, che in queste ore hanno appreso la triste notizia di una grandissima attrice. Interprete straordinaria e capace di vincere un Tony Award ed un Emmy Award, Mary Alice si è spenta nella sua casa di Manhattan all’età di 85 anni.

Giorni difficili per gli appassionati di cinema di tutto il mondo, che ieri avevano già appreso la notizia della morte di un grande attore britannico, Bernard Cribbins.

L’interprete britannico è purtroppo scomparso all’età di 93 anni. Innumerevoli i ruoli da lui magistralmente interpretati. Uno su tutti, quello di Wilfred Mott nella nella fortunata serie tv “Doctor Who“.

Mercoledì 27 luglio, invece, a spegnersi è toccato ad un’attrice statunitense leggendaria, capace di ammaliare tutti con la sua arte sia al cinema che al teatro.

Il suo nome era Mary Alice, viveva a New York, nel quartiere di Manhattan e se ne è andata per cause naturali all’età di 85 anni. A confermare la notizia, il Dipartimento di Polizia di Deadline.

La carriera di Mary Alice

Mary Alice Smith è nata il 3 dicembre del 1941 a Indianola, nel Mississippi, ma quando aveva solo 2 anni si trasferì insieme alla sua famiglia a Chicago. Proprio in Illinois ha studiato e si è laureata al Chicago Teacher’s College, per poi lavorare per qualche anno come insegnante.

Il suo primo amore, a livello lavorativo, è stato senza dubbio il teatro. L’esordio è infatti arrivato sui palcoscenici teatrali nel 1969, quando ha recitato nell’opera diretta da Charles Gordone e intitolata “No Place To Be Somebody“.

Al cinema, tra le molte apparizioni in tantissimi film di grande successo, se ne ricordano particolarmente due. Quella in Malcom X, il biopic del 1992 diretto da Spike Lee e interpretato da un magistrale Denzel Washington, e quella in Matrix Revolution, terzo capitolo della famosa saga fantascientifica, diretto dai fratelli Wachowski e interpretato da Keanu Reeves.

Tra i tantissimi riconoscimenti e premi ricevuti nell’arco della lunghissima e gloriosa carriera dell’attrice, se ne ricordano in particolare due. Il Tony Award, massimo riconoscimento teatrale, per il suo ruolo nell’opera del 1985 intitolata Fences, e l’Emmy Award vinto nel 1993 per il suo ruolo nella serie tv intitolata I’ll Fly Away.