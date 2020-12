La vicenda è accaduta a Manfredonia, dove un uomo di 38 anni è stato ucciso con un coltello. Secondo una prima ricostruzione dei fatti e il racconto del legale della compagna, a sferrare i colpi sarebbe stato il figlio di 7 anni della donna. L’uomo, tornato a casa ubriaco, avrebbe iniziato ad aggredire la mamma del piccolo. Quest’ultimo sarebbe intervenuto in difesa della donna:

Credit: pixabay.com

È tornato a casa ubriaco ed ha iniziato a inferire prima sulla compagna. Il piccolo sarebbe intervenuto nella discussione in difesa della mamma. Per sfuggire al patrigno, si è prima rifugiato in cameretta, poi, inseguito dall’uomo, è corso in cucina. Lì ha preso un coltello e lo ha colpito all’addome.

Questo è quanto dichiarato dal legale Angelo Salvemini.

Credit: pixabay.com

Il bambino di 7 anni si trova attualmente ricoverato nella struttura sanitaria di Foggia, a seguito di lesioni ai denti. Per il momento è imputabile, ma quando le sue condizioni miglioreranno, sarà ascoltato dalle forze dell’ordine.

Sulla vicenda, è intervenuta anche la Procura dei Minori, che ora analizzerà la situazione familiare.

Il tentativo di salvare l’uomo di 38 anni

Credit video: trmh24 – YouTube

Dopo l’aggressione, il 38enne ferito ma ancora vivo, ha telefonato a suo padre e gli ha chiesto di accompagnarlo in ospedale. Al suo arrivo, i medici si sono mobilitati per soccorrerlo, ma è morto poche ore dopo, a causa della gravità delle ferite riportate.

A seguito delle indagini degli agenti delle forze dell’ordine, l’uomo è risultato essere coinvolto in alcune vecchie indagini del 2013, nell’operazione “Romanzo Criminale”.

Credit: pixabay.com

I Carabinieri hanno ascoltato anche la mamma del bambino, che ha riferito loro la stessa versione del suo avvocato. Nel vedere l’uomo infierire contro sua madre, il bambino ha cercato di difenderla e poi, per paura, è fuggito via. Arrivato in cucina, ha preso un coltello e ha ferito il suo patrigno, come gesto di difesa prima che potesse fargli del male.

Le indagini sono ancora in corso e per il momento, le autorità stanno cercando di mantenere il massimo riserbo sulla situazione del piccolo.