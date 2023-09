Una storia davvero straziante è quella che stiamo per raccontarvi. La protagonista è una giovane madre di 40 anni, chiamata Laura Barajas, che purtroppo ha dovuto subire un intervento di amputazione delle gambe e delle braccia, a causa di un’infezione.

Ha vissuto giorni di grande strazio e tristezza questa donna, che insieme ai suoi familiari, sta vivendo un grande dolore. Ora dovrà cambiare per sempre il suo stile di vita.

Il dramma di Laura è iniziato a fine luglio di quest’anno. Aveva deciso di acquistare del pesce crudo e dopo averlo preparato, lo ha mangiato con i suoi cari. Tuttavia, per lei è avvenuto l’impensabile.

La donna ha iniziato ad avere gambe e braccia nere. Anche il labbro inferiore era diventato nero ed il marito si è subito allarmato. Per questo l’ha trasportata d’urgenza in ospedale.

I medici con la speranza di poterle salvare la vita, l’hanno ricoverata d’urgenza nel reparto di terapia intensiva. Dai controlli purtroppo è emerso che aveva contratto un’infezione, da un batterio chiamato Vibro Vulnificus.

Da quel momento per lei è iniziato il dramma. Per settimane è stata ricoverata in rianimazione ed i medici sapevano che la sua vita era appesa ad un filo.

Laura Barajas e l’intervento di amputazione

Lo scorso giovedì 14 settembre l’hanno dovuta sottoporre ad un intervento di amputazione delle gambe e delle braccia. Era l’unico modo che avevano per salvarle la vita. La sua amica Anna Messina dopo aver avviato una raccolta fondi per aiutare il marito con le spese mediche, ha raccontato:

Era pesante per tutti noi vederla così. Sarebbe potuto succedere a chiunque. Ha quasi perso la vita ed era attaccata ad un respiratore.