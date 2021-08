Lo sai qual è l’ultimo trend di TikTok che secondo gli esperti potrebbe essere pericoloso per la salute? Pare che molti utenti del social network più amato dai giovanissimi abbiano ceduto alla tentazione di mangiare miele congelato. Sì, hai capito bene. Fanno prima congelare il miele e poi lo mangiano. Per quale motivo? E quali sono i rischi?

La nuova tendenza che pare chiara in tutto il mondo sulla piattaforma social vede come protagonista il miele, che viene ingerito non al naturale, ma congelato. Un modo, secondo chi ha lanciato e secondo chi segue il trend, per poter sopravvivere al caldo estivo che si fa sentire un po’ dappertutto.

Nelle ultime settimane questa tendenza sembra essersi diffusa in maniera capillare, con sfide ben visibili in moltissimi video. Eppure molti esperti di salute sottolineano che forse potrebbe non essere così consigliato se ci teniamo alla nostra salute.

Sembra che tutto sia nato per caso a inizio lugllio, quando il tiktoker Dave Ramirez, insieme ad altri contenuti, ha mostrato quello di un flacone di miele congelato, che non usciva bene dal contenitore. Il ragazzo lo ha poi mangiato con soddisfazione, davanti ai suoi 5 milioni e mezzo di follower.

Da allora in molti hanno cercato di replicare l’esperienza con video sotto l’hashtag #frozenhoney, per un totale di 800 milioni di visualizzazioni. Ci sono anche tiktoker che propongono ricette originali scegliendo tra tanti tipi di nettare delle api.

I rischi di mangiare il miele congelato

Secondo gli esperti, il miele contiene troppo zucchero e troppe calorie e può provocare picchi glicemici e potenziali problemi digestivi. Inoltre il rischio è di mettere su peso. Senza dimenticare il pericolo carie!

Insomma, niente di così pericolosissimo se fatto a piccole dosi e che non diventi un’abitudine. Ma si sa che spesso le sfide su TikTok sfuggono di mano con conseguenze che nessuno si aspetta.