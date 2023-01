Si trova nella caserma di Mantova l’ex fidanzato di Yana Malayko, la 23enne di cui non si hanno più notizie dalla sera del 19 gennaio. Per gli inquirenti l’uomo dopo aver messo fine alla sua vita, ha nascosto il corpo e nonostante le ricerche, al momento non ci sono notizie.

La ragazza aveva 23 anni e veniva dall’Ucraina. Si era fidanzata con un giovane moldavo, chiamato Dumitro Stratan e la loro storia inizialmente stava procedendo bene.

Tuttavia, negli ultimi tempo la sua gelosia e la sua possessione aveva messo in crisi il rapporto. Al punto tale, da portare la ragazza a decidere di lasciarlo e di non voler tornare più con lui.

L’uomo di 33 anni, però, non ha mai accettato la fine di quella storia. Infatti, dopo aver cercato diverse volte di provare a tornare con lei, ha premeditato e pianificato tutto il delitto. Questa è l’ipotesi più probabile degli agenti.

Nella serata di giovedì 19 gennaio, di Yana si sono perse tutte le tracce. Da quel momento gli inquirenti si sono messi alla ricerca. Tuttavia del corpo, sia nelle campagne del comune di Castiglione delle Stiviere, che nella provincia di Brescia, non hanno trovato tracce.

In queste ultime ore hanno deciso di fermare l’ex fidanzato, ma anche lui per ora non ha dato informazioni utili.

La scoperta dopo il delitto di Yana Malayko

Dai filmati di sorveglianza della zona, è emerso che l’uomo in quella stessa sera è uscito dalla casa della ex, con un sacco abbastanza ingombrante tra le braccia. Non è noto dove si sia recato in seguito.

Gli inquirenti sono riusciti a rintracciarlo poche ore dopo, grazie alla targa del suo veicolo. L’ipotesi è proprio che dentro quel sacco ci fosse il corpo della 23enne.

Da ciò che è emerso, stava covando molta rabbia per la fine di quella storia. Quando poi ha scoperto che Yana aveva iniziato una nuova frequentazione, avrebbe deciso di mettere in atto il suo piano.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.