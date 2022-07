Travolta da un'auto mentre stava attraversando, mamma di 37 anni perde la vita poche ore dopo in ospedale

Un drammatico incidente è quello avvenuto nella serata di sabato 23 luglio. Una giovane mamma, chiamata Saini Barthi è morta a 37 anni, per i traumi riportati dopo che un uomo l’ha travolta con la sua auto. La donna di nazionalità indiana lascia due figli che hanno 14 ed 11 anni.

I medici dal suo arrivo in ospedale hanno provato a fare il possibile, ma a poche ore dall’accaduto, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Troppo gravi i traumi riportati.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nella serata di sabato 23 luglio, intorno alle 21.30. Precisamente lungo via Salvador Allende, in un tratto poco illuminato, a Suzzara, in provincia di Mantova.

Da ciò che riportano diversi media locali, in realtà la famiglia vive nella zona ormai da tempo. Infatti sono molto conosciuti e ben integrati.

Il dramma è avvenuto in quella terribile serata. Non è ancora chiaro perché la donna si trovasse lì, ma doveva attraversare. L’automobilista che era a bordo della sua Citroen C3 però, dal suo racconto, quando l’ha vista era ormai troppo tardi.

L’ha travolta ed a causa del violento impatto Saini Barthi è finita in un fossato che costeggia la strada. L’uomo, anche lui di 37 anni, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi.

Il decesso della mamma di 37 anni travolta da un’auto

Sul posto oltre alle forze dell’ordine, sono arrivati d’urgenza anche i sanitari. Con la speranza di poter salvare la donna, l’hanno stabilizzata sul posto e solo in seguito l’hanno trasportata in ospedale.

Tuttavia, le sue condizioni sono apparse disperate. Purtroppo a poche ore dall’incidente, nella mattinata di domenica 24 luglio, il cuore di Saini Barthi ha cessato di battere, mentre era ricoverata in nosocomio.

L’automobilista al momento è sotto shock, ma nonostante questo è riuscito a trovare la forza di fermarsi e di prestare tutti i soccorsi. Dal suo racconto agli agenti non è riuscito proprio ad evitarla. Ci saranno ulteriori informazioni sull’accaduto.