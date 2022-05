Tragedia ad Arienza, giovane mamma di 26 anni trovata senza vita nella cantina della casa: indagini in corso da parte degli agenti

Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella notte di giovedì 26 maggio. Una giovane mamma di soli 26 anni, è stata trovata ormai senza vita nella cantina della sua abitazione. Quando i suoi familiari se ne sono resi conto, per lei era troppo tardi ed i medici non hanno potuto fare nulla.

CREDIT: FACEBOOK

La comunità ha scoperto la notizia solo nella mattinata del giorno successivo ed in tanti al momento sono sconvolti, soprattutto perché non si conoscono le motivazioni dietro il suo gesto.

Stando alle informazioni che ha reso note il quotidiano locale CasertaNews, la tragedia si è consumata nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 maggio. Precisamente nella casa della famiglia che si trova in via Igli, nel comune di Costa di Arienzo, in provincia di Caserta.

La prima a scoprire che c’era qualcosa di strano è stata la sorella. Questo perché tornata a casa da lavoro, non ha trovato la ragazza a dormire nel suo letto.

Ha chiesto tempestivamente aiuto ai suoi genitori, che hanno iniziato a cercarla in tutta la casa. Tuttavia, la triste scoperta è avvenuta solo pochi minuti dopo nella cantina dell’abitazione.

Enza Pesce, così si chiamava la giovane madre, è stata trovata ormai senza vita. I familiari con la speranza di poterla salvare, hanno allertato immediatamente i sanitari, che a loro volta sono arrivati sul posto in pochissimi minuti.

Le indagini per la giovane mamma di 26 anni, trovata morta nella cantina

I medici intervenuti hanno provato a rianimarla, ma il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Alla fine, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo drammatico decesso.

Nella casa della famiglia sono arrivate anche le forze dell’ordine. Gli agenti al momento stanno indagando su quanto accaduto, ma l’ipotesi più plausibile è che la ragazza di soli 26 anni, si sia tolta la vita.

Enza Pesce ha lasciato un bambino di soli 5 anni. Viveva con il compagno, che però in questi giorni era fuori, perché non lavorava nel suo paese. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.