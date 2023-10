Si chiamava Manuel Favaro l’uomo di soli 35 anni che nella mattinata di ieri ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel bellunese. Era alla guida del suo tir, quando un cervo gli è saltato direttamente dentro la cabina. Il mezzo si è ribaltato, per l’uomo e per l’animale non c’è stato nulla da fare.

Tragico quanto rocambolesco l’incidente che si è verificato nella mattinata di ieri nel Bellunese, all’altezza di Marziai, sulla strada provinciale 1 che porta proprio nel capoluogo di provincia del Veneto.

Intorno alle 7:00 Manuel Favaro era a bordo del suo tir quando all’improvviso un grosso cervo è saltato ed è finito direttamente dentro alla sua cabina, sfondando il parabrezza.

Alcuni testimoni hanno assistito alla drammatica scena in cui il camion, dopo l’impatto, ha perso il controllo e si è ribaltato sulla banchina che costeggia la carreggiata, schiantandosi contro gli alberi e le rocce presenti in quel punto.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori medici e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno provveduto ad estrarre l’autista dal mezzo, le cui condizioni erano però già troppo compromesse. Si è spento poco dopo per i gravi traumi riportati nell’impatto.

Una morte orribile per Manuel Favaro

Stando a quanto riportato da Il Gazzettino, quella di Manuel Favaro è stata una morte davvero tremenda. A provocare il suo decesso, oltre all’impatto, sembrerebbero essere state le corna dell’animale che lo hanno trafitto.

Il 35enne era originario di Treviso ma risiedeva a Salzano, in provincia di Venezia, insieme a sua moglie e al loro bambino. Lavorava come camionista per la Vecchiato Trasporti, una ditta di Preganziol.

L’animale, prima di fiondarsi contro il camion, sembra che si sia scontrato anche contro un’altra vettura, il cui conducente, però, pare che fortunatamente ne sia uscito illeso.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio e vicinanza apparsi sui social in queste ore. Tanti gli amici e i conoscenti increduli per la tragedia avvenuta ad un uomo e papà così giovane.

