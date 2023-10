Dopo 10 giorni di indagini e intense ricerche, è stata identificata e arrestata la donna responsabile dell’incidente che è costato la vita all’operaio 39enne Boukare Guerbe. Si tratta di Martina De Luise, una 35enne residente a Barzanò, in provincia di Lecco. Dopo aver investito la vittima, ha tolto la bicicletta da sotto la sua auto e si è allontanata senza prestare soccorso.

L’incidente in questione era avvenuto lo scorso 8 ottobre, alle prime luci dell’alba. Moussa Boukare Guerbe, un uomo di 39 anni originario del Burkina Faso ma residente in Italia da anni, padre di tre figli, era uscito come ogni mattina per recarsi a lavoro.

Era a bordo della sua bicicletta, era partito da Garlate e stava pedalando su via Spluga, l’ex strada statale 36 che lo avrebbe portato a Valghegrentino dove lavorava per l’appunto.

Improvvisamente, un’auto che procedeva evidentemente a velocità sostenuta lo ha travolto in pieno e sbalzato a diversi metri di distanza sulla banchina.

I soccorritori, al loro arrivo, hanno trovato il 39enne in condizioni disperate seppur ancora in vita. Lo hanno trasferito immediatamente all’ospedale Manzoni di Lecco, dove si è spento poco dopo per i gravissimi traumi riportati.

Arrestata Martina De Luise

Sul luogo dell’incidente sono presto arrivati anche i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ascoltato un testimone che li ha aiutati molto nelle indagini, insieme alle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza della zona.

Il testimone, un giovane straniero, ha raccontato di aver visto un auto in panne che si è fermata e dalla quale è scesa una giovane donna. Al che lui si è avvicinato, chiedendole se avesse bisogno di aiuto.

Lei gli ha risposto che forse aveva urtato qualcosa, ma nel frattempo ha estratto la bicicletta da sotto la sua auto, dove era rimasta incastrata, l’ha gettata, è risalita a bordo e si è allontanata.

Questi dettagli rendono impossibile, secondo gli inquirenti, che l’automobilista non si fosse accorta di aver investito qualcuno.

Dopo alcuni giorni di ricerche la responsabile è stata rintracciata e arrestata. Si tratta di Martina De Luise, che al momento dell’arresto nella sua casa di Barzanò ha accusato un malore.

Le accuse per lei sono ora gravissime. Oltre all’omicidio stradale le verrà sicuramente contestata anche l’omissione di soccorso. Al momento è agli arresti domiciliari.