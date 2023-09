Un tragico incidente stradale è avvenuto alle prime ore del mattino di ieri, mercoledì 20 settembre, ed è purtroppo costato la vita ad un ragazzo giovanissimo. La vittima si chiamava Manuel Puglisi, aveva solo 23 anni ed era una promessa del calcio siciliano e italiano. In passato aveva vestito le maglie del Catania, del Paternò e del Biancavilla. Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore.

Continua ad allungarsi la lista degli incidenti stradali che nel 2023 hanno provocato numerose vittime. Il più delle volte, purtroppo, si è trattato di ragazzi giovanissimi, con una vita ancora davanti.

L’ultimo, particolarmente tragico, si è verificato nelle prime ore dell’alba di ieri, mercoledì 20 settembre, tra le strade del quartiere San Cristoforo di Catania.

Una motocicletta di grossa cilindrata è rimasta coinvolta in uno schianto molto violento, autonomo, e il conducente ha purtroppo perso la vita.

A bordo del veicolo a due ruote c’era Manuel Puglisi, un giovane di soli 23 anni molto noto a Catania e in tutta la Sicilia per la sua carriera da calciatore.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori medici del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso, probabilmente avvenuto sul colpo.

Cordoglio per la morte di Manuel Puglisi

Una vita intera, seppur purtroppo breve, che Manuel Puglisi ha dedicato completamente al calcio. È cresciuto nelle giovanili del Catania, per poi vestire la casacche anche del Paternò e del Biancavilla.

La squadra della sua città, in un toccante post sui social ha voluto rendere onore alla memoria del proprio ex calciatore:

Il mondo dello sport siciliano piange oggi la scomparsa di Manuel Puglisi, giovane calciatore cresciuto in maglia rossazzurra. Catania Football Club esprime sincero cordoglio e abbraccia idealmente la famiglia Puglisi.

Un abbraccio virtuale, a Manuel e alla sua famiglia, ha voluto darlo anche la società del Paternò Calcio. Ecco le parole del club:

Il Paternò Calcio, incredulo, esprime sincero cordoglio alla famiglia Puglisi. Ciao Manu, un abbraccio vero da parte di tutti noi.

