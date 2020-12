Da martedì Mara Carfagna è in ospedale con la polmonite. La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia si trova ricoverata, ma, per fortuna, la polmonite non è dipesa dal Coronavirus. Le condizioni di salute dell’onorevole sono buone, riportano fonti vicine alla donna. Circa due settimane fa, la campana ha svolto l’isolamento fiduciario per essere entrata in contatto con un soggetto positivo.

Mara Carfagna: mamma della piccola Vittoria a 44 anni

L’ex ministra aveva fatto parecchio parlare di sé la scorsa estate, quando, a 44 anni compiuti (ne compirà 45 tra poco, il 18 dicembre), annunciò la sua prima gravidanza. Dunque, il 27 ottobre 2020, Mara Carfagna ha dato alla luce la piccola Vittoria, avuta con il compagno Alessandro Ruben.

Una decisione sofferta

Dopo tante notizie positive, ne arriva una negativa riguardante lo stato di salute della neomamma. Assentarsi da casa, soprattutto se è per recarsi presso una struttura ospedaliera, non è mai facile.

Anzi, semmai tutto il contrario. Rappresenta una decisione sofferta, in grado di destabilizzare parecchio l’equilibrio familiare. In tanti le stanno augurando una pronta guarigione e noi, naturalmente, ci associamo.

Gli ultimi post sui social

L’ultimo post su Instagram di Mara Carfagna risale a qualche giorno fa, per ricordare una importante battaglia politica. Il 1° dicembre ricorrevano i 40 anni dall’approvazione della legge sul divorzio. Il 3 dicembre l’esponente azzurra ha, poi, ricordato su Twitter l’importanza del sostegno alle persone affette da qualunque grado e forma di disabilità, in occasione del #DisabilityDay.

Mara Carfagna: la discesa in politica nel 2004

Mara Carfagna, 44enne di Salerno, ha ricoperto la carica di Ministro per le Pari Opportunità nel quarto Governo Berlusconi e dal 29 marzo 2018 è vicepresidente della Camera dei deputati, mentre dal 20 dicembre 2019 è a capo di Voce Libera, associazione interna a Forza Italia. Inizialmente attratta dai mondi della danza e della moda, è scesa in politica nel 2004.