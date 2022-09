Sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione e mantenere comunque la classica leggerezza che l’ha sempre contraddistinta. Sono questi i punti cardini che Mara Maionchi sta cercando di portare avanti nel suo nuovo docu reality, Nudi per la vita, che sta andando in onda proprio in queste settimane sulle reti Rai. Un’occasione, per lei e per i suoi ospiti, di poter raccontare le proprie esperienze con le malattie che li hanno colpiti.

Uno show dove bisogna mettere a nudo le proprie emozioni e affrontare dei temi importanti legati alla salute e alla prevenzione. È esattamente così che la Rai stessa ha descritto Nudi per la vita, il nuovo programma, condotto da Mara Maionchi, che dallo scorso lunedì 12 settembre sta andando in onda su Rai 2 in prima serata.

Quattro serate (lunedì 12, martedì 13, lunedì 19 e martedì 20) e tanti ospiti, per la precisione 12, che si alternano sul palcoscenico con diversi obiettivi. Uno su tutti, quello di sensibilizzare la gente a casa sul delicato tema del tumore al seno. Una malattia di cui, la stessa Mara, ha sofferto anni fa.

Mara Maionchi e la sua malattia

Sette anni fa, quando Mara Maionchi aveva 75 anni, a seguito di un controllo scoprì di avere due tumori al seno, uno alla mammella destra e uno a quella sinistra.

Da lì, come ha raccontato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, è iniziata la sua battaglia fatta di un’operazione e di terapie che, alla fine, hanno portato al risultato sperato.

La conduttrice e produttrice discografica, poi ha spiegato che senza quella visita, non sa se oggi sarebbe qui a raccontarlo.

Continuo a fare i controlli, prima ogni sei mesi e adesso una volta all’anno. Sempre con un po’ d’ansia, è naturale. Ma è molto importante. In Italia non c’è l’abitudine diffusa a farsi controllare, anche se le donne tendono a farlo più degli uomini.

L’importanza della prevenzione è enorme. E proprio da qui, da questa sua in un certo senso ossessione, è partita l’idea del programma.

Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Gianluca Gazzoli, Gilles Rocca, Antonio Catalani, Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia e Valeria Graci. Questi i nomi degli ospiti, che daranno una mano a Mara a lanciare questo importantissimo messaggio.