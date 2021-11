Ieri, venerdì 12 novembre 2021, si è spento per sempre Giampiero Galeazzi. Indimenticabili i suoi racconti delle imprese sportive degli atleti italiani, ma anche la sua umanità, mostrata più volte a Domenica In, al fianco della collega e amica Mara Venier. Proprio lei, appresa la notizia della morte del giornalista, ha voluto ricordarlo con un toccante post sul suo account di Instagram.

L’Italia dello sport, della televisione e della radio, da ieri è profondamente sconvolta dalla notizia della morte di Giampiero Galeazzi.

L’ex atleta di canottaggio, giornalista e cronista sportivo, è morto all’età di 75 anni, dopo aver lottato a lungo con una forma molto grave di diabete.

La sua voce ha raccontato le imprese del Napoli di Maradona e dei fratelli Abbagnale, oltre che centinaia di altre imprese sportive. Ha rivoluzionato il mondo del giornalismo sportivo e nessuno di coloro che vivono e lavorano in questo ambiente lo dimenticherà mai.

Giampiero ha lasciato sua moglie Laura e due figli, Susanna e Giacomo, che da lui hanno ripreso la passione di raccontare le notizie. Era anche un adorabile nonno, della piccola Greta, nata qualche anno fa dalla sua primo genita.

Decine e decine i messaggi che hanno riempito i social network nelle ultime ore. Tutti uniti nel ricordo di colui che era sì un grande professionista, ma soprattutto un grande uomo e amico.

Il messaggio di Mara Venier

Uno dei primi messaggi comparsi, è stato quello di Mara Venier. Lei e Giampiero hanno condiviso più volte il salotto di Domenica In su Rai uno.

💔💔💔💔😭😭😭😭😭 Bisteccone mio …se ne va un pezzo importante della mia vita …..💔💔💔💔RIP

Queste le parole che Mara ha aggiunto ad un bellissimo scatto pubblicato su Instagram che la ritrae insieme al compianto Giampiero. era stata proprio lei, infatti, a consacrare il soprannome “Bisteccone” che Gilberto Evangelisti aveva dato a Galeazzi durante i suoi primi anni in Rai.

Mara Venier è stata anche colei che ha fatto l’ultima intervista a Giampiero Galeazzi. Era il 2018 e Giampiero era tornato come ospite nel salotto di Domenica In, lo stesso in cui aveva lavorato per anni.

Era già sulla sedia a rotelle e nel corso della chiacchierata, Bisteccone aveva detto: