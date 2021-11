È morto Giampiero Galeazzi. Lo storico giornalista e commentatore sportivo si è spento all’età di 75 anni. Tutti lo conoscevano come il “bisteccone” per la sua mole. A dare la triste notizia sui social, sono stati i suoi colleghi giornalisti.

Negli ultimi anni di vita ha combattuto contro il diabete e si era allontanato dalla televisione. Recentemente però era stato ospite nel salotto di Mara Venier ed era tornato a raccontare della sua vita. Impossibile scrivere della sua carriera in poche parole…

Giampiero Galeazzi è nato a Roma nel 1946 e si è subito dedicato al canottaggio da professionista, seguendo le orme di suo padre. Nel 1967 vinse il campionato italiano nel singolo e nel doppio con Giuliano Spingardi.

Negli anni successivi fu assunto dalla Rai come giornalista sportivo. La sua voce venne subito scelta come quella ufficiale per raccontare le olimpiadi del 1972 a Monaco di Baviera, in Germania.

Un imprevisto al commentatore ufficiale, gli permise di effettuare la sua prima radiocronaca nella sua disciplina, il canottaggio. Divenne poi la voce di cronaca sportiva anche del calcio e del tennis e con la sua voce raccontò le imprese dei fratelli Abbagnale e il secondo scudetto del Napoli di Maradona.

Nel 1996, Pippo Baudo lo volle anche al 46esimo Festival di Sanremo. Ha prestato la sua voce anche al cinema, doppiando il personaggio di Mr. Swackhammer, antagonista principale nel film Space Jamm, con Michael Jordan.

Giampiero Galeazzi era diventato anche l’icona di programmi importanti come Mai Dire Gol, Novantesimo Minuto, Domenica In e Domenica Sportiva.

Era un grande tifoso della Lazio e aveva due figli ai quali aveva trasmesso la passione e la dedizione per il giornalismo: Susanna, conduttrice del TG5 e Gianluca, giornalista nella redazione del Tg LA7.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social. Tra questi, anche le parole di Clemente Mimun, direttore del TG5: “Quante risate con Giampiero”.