Una folla commossa ha scelto di essere presente, nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 2 maggio, nella chiesa di Maranello, per l’ultimo straziante saluto a Samantha Migliore. Una delle figlie dopo l’omelia ha voluto dire qualcosa, per la sua mamma andata via troppo presto.

Questa vicenda è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno cercando di capire come si sono svolti i fatti. L’avvocato che rappresenta il marito, ha confermato che Pamela Andress è indagata a piede libero.

I fatti sono iniziati intorno alle 13 dello scorso giovedì 21 aprile. Precisamente nell’abitazione di Samantha, che si trova a Maranello, in provincia di Modena.

La donna si era rivolta a Pamela Andress per eseguire un trattamento al seno. Tuttavia, dopo alcune iniezioni ha iniziato a stare male. Il marito si è presto allarmato, ma il tempestivo intervento dei medici è stato del tutto inutile.

L’unica indagata subito dopo è fuggita via, con la scusa di una telefonata. Si è costituita ai carabinieri solo il giorno dopo, dicendo di non aver saputo della morte di Samantha Migliore.

Gli inquirenti hanno avviato sin da subito le indagini sul drammatico episodio. Dall’autopsia è emerso che nel sangue della donna c’era una quantità davvero elevata di silicone. Probabilmente è finita nelle vene, dopo la rottura di un vaso sanguigno. Per il medico nemmeno in ospedale, avrebbero potuto fare nulla per salvarla.

Le parole della figlia di Samantha Migliore al suo funerale

La giovane mamma di 35 anni, ha lasciato 5 figli tutti minorenni, avuti da due relazione differenti ed il marito, che aveva sposato appena un mese fa.

I suoi bambini in chiesa erano tutti visibilmente commossi. Nessuno di loro avrebbe mai immaginato di vivere una perdita simile. Inoltre, una delle figlie ha voluto prendere la parola ed ha detto: “Avrei voluto che mi avessi vista laureata, o sposata, mi mancherà il tuo coraggio da leonessa.”

Samantha appena due anni fa era sopravvissuta miracolosamente ad un tentato femminicidio da parte del suo ex compagno. Ora voleva solo rifarsi una vita, con l’uomo che aveva deciso di sposare.