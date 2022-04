L’autopsia sul corpo di Samantha Migliore, la giovane mamma morta in seguito ad un trattamento al seno, è stata eseguita nella giornata di ieri. Già da questo esame gli inquirenti e la famiglia hanno avuto delle risposte concrete su cosa abbia portato al suo tragico decesso.

CREDIT: FACEBOOK

In tanti chiedono giustizia per questa perdita così improvvisa e straziante. La donna ha lasciato 5 figli, avuti da 2 relazioni differenti, il marito con il quale si era sposata appena un mese fa e tutti i suoi familiari.

Il dottor Gatto ha eseguito l’autopsia nella giornata di giovedì 28 aprile. Dai primi risultati di questo esame, è emerso che nel corpo c’era un quantitativo davvero elevato di silicone.

Tuttavia, per capire la portata bisognerà attendere gli esami istologici e tossicologici che arriveranno nei prossimi giorni. Inoltre, il medico legale ha anche a disposizione circa un mese per consegnare la relazione completa di ciò che ha scoperto agli inquirenti. Il legale del marito in un’intervista ha dichiarato:

Se tutto ciò fosse confermato sarebbe un episodio gravissimo e non ci sarebbe nessun dubbio sulle responsabilità di Pamela.

Il tragico decesso di Samantha Migliore

I fatti sono iniziati lo scorso giovedì 21 aprile, nell’abitazione della famiglia che si trova a Maranello, in provincia di Modena. La donna aveva contattato Pamela Andress per eseguire un trattamento estetico al seno a domicilio.

Secondo il racconto del marito, il prezzo pattuito era di 1200 euro. Tuttavia, pochi minuti dopo aver eseguito il trattamento, Samantha ha iniziato a stare male ed è stato proprio l’uomo a chiedere l’intervento dei sanitari.

La giovane mamma è morta pochi secondi prima dell’arrivo dei medici. Antonio Bevilacqua ha raccontato, inoltre, che Pamela Andress si è allontanata dalla casa con la scusa di una telefonata.

CREDIT: FACEBOOK

L’indagata però ha raccontato un’altra versione. Ha detto che è andata via quando Samantha stava male, ma era ancora in piedi. In più ha dichiarato che il trattamento era stato eseguito in amicizia e non aveva concordato nessuna somma di denaro.