Marasio, bimba di 2 anni caduta in piscina, sta lottando per la sua vita

Nella giornata di ieri, giovedì 14 aprile, è avvenuto un terribile episodio. Una bimba di appena 2 anni, è stata trovata dai genitori, nella piscina di casa, priva di sensi. Al momento si trova ricoverata in ospedale in condizioni davvero disperate. Sta lottando per la sua vita.

Nella villetta della famiglia oltre ai sanitari, sono arrivate anche le forze dell’ordine. Questi’ultime stanno lavorando per riuscire a ricostruire con esattezza la vicenda drammatica.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 14 aprile. Precisamente nel giardino di una casa che si trova a Marasio, in provincia di Carrara.

Dal racconto della mamma e del papà, la bambina stava giocando nel cortile. Viste le temperature alte della stagione, avevano deciso di riempire di nuovo la piscina con l’acqua.

La piccola stava giocando proprio lì vicino.I genitori, appena l’hanno persa di vista per pochi istanti, si sono subito mobilitati per cercarla. Però, è proprio in quei minuti drammatici che hanno fatto la terribile scoperta.

La bimba era priva di sensi dentro la piscina. Una volta tirata fuori, si sono resi contro che purtroppo era incosciente e cianotica. Infatti disperati, hanno chiesto l’intervento dei sanitari.

Le condizioni della bimba di 2 anni, caduta in piscina

I medici intervenuti nella casa, grazie alle manovre di rianimazione, sono riusciti a riattivarle il battito. Subito dopo l’hanno stabilizzata, intubata e trasportata d’urgenza all’ospedale di cardiologia pediatrica dell’Opa.

Viste le sue condizioni, è arrivata in codice rosso e ora i dottori stanno facendo il possibile per riuscire ad aiutarla.

La preoccupazione è che a causa del tempo che è rimasta sotto l’acqua, senza ossigeno, possa aver riportato dei danni cerebrali e che possa anche perdere la vita. I sanitari ancora non hanno dichiarato nulla per quanto riguarda le sue condizioni, l’unica cosa resa nota, è che la situazione è davvero disperata.