Marcella Carubia ha perso la vita a soli 49 anni, lo scorso 4 aprile, durante un’escursione sul Pizzo del Diavolo di Tenda, una montagna delle Alpi Orobie, a Bergamo.

Si trovava in compagnia di altri 5 escursionisti e avevano quasi raggiunto la vetta, quando improvvisamente Marcella Carubia ha perso l’equilibrio, è scivolata ed è precipitata per diversi metri.

Subito è stato lanciato l’allarme, i soccorritori si sono precipitati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della 49enne.

In tanti sono sconvolti dalla notizia, Marcella era molto conosciuta ed amata, anche per via del suo lavoro come operatrice socio sanitaria alla Fondazione Ips Cardinal Gusmini di Vertova.

Sul web sono apparsi numerosi messaggi, pubblicati da coloro che hanno voluto salutarla un’ultima volta. Tutti l’hanno ricordata come una donna gentile, allegra, sempre disponibile e sorridente. E questo è il ricordo che continuerà a vivere per sempre nei loro cuori.

Ciao Marcella Carubia ..Ricorderò per sempre il tuo meraviglioso sorriso..❤️🙏

Marcella amava la montagna, era una delle sue più grandi passioni. Ogni settimana organizzava un’escursione con degli alpinisti esperti.

La scena è accaduta sotto gli occhi di tutti i suoi compagni di viaggio, che sono stati riportati a valle, sotto choc.

Due comunità in lutto per la scomparsa di Marcella Carubia: le parole del Sindaco

Sono due le comunità in lutto per la scomparsa della 49enne. Marcella era cresciuta nel comune di Clusone, ma viveva con la famiglia nel comune di Onore. Lascia nel dolore il marito e due figli adolescenti.

Il Sindaco di Onore ha espresso il proprio cordoglio a nome di tutta la comunità: