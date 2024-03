Una comunità sconvolta per l'improvvisa ed inaspettata scomparsa di Marcello Falconi

Marcello Falconi, marito e padre amorevole, ha perso la vita a soli 51 anni. Un lutto devastante per la comunità di Fermignano, in provincia di Pesaro e Urbino. L’uomo è rimasto vittima di un drammatico sinistro stradale.

Tutti gli abitanti conoscevano Marcello Falconi, era un piccolo imprenditore di trasporto merci. Lo scorso mercoledì ha perso la vita, in modo improvviso ed inaspettato, mentre era alla guida di un camion frigo sulla tangenziale di Bologna.

Il 51enne si è scontrato contro un autoarticolato che trasportava alluminio. Purtroppo, dopo il violento impatto, Marcello ha riportato gravissime conseguenze. Sul posto sono subito giunti gli operatori sanitari del 118, che hanno fatto il possibile per salvargli la vita. Una volta estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, l’uomo è stato trasportato con urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Purtroppo, ogni tentativo è stato vano. Poco dopo il suo cuore si è fermato per sempre. L’altro conducente, invece, non ha riportato gravi conseguenze.

La comunità è sconvolta, tantissime le persone che si sono strette al dolore della sua famiglia e che hanno voluto ricordarlo con parole commoventi. Marcello Falconi era un uomo sempre attento e scrupoloso e amava immensamente i suoi figli e sua moglie. Quando non lavorava sul suo camion, trascorreva il tempo insieme a loro. Questo è il ricordo più bello che lascia nel cuore di chi lo conosceva.

Il ricordo e l’addio degli amici e dei colleghi del 51enne Marcello Falconi

Sotto choc anche gli amici e i colleghi del 51enne, che non riescono ancora a capacitarsi di quanto accaduto. Marcello Falconi lascia un immenso vuoto nei loro cuori:

Un amico, un collega, uno di noi. Ci mancherai.