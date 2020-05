Morto a sedici anni, il calciatore Marcelo Ruiz Màrquez Il giovane calciatore Marcelo Ruiz Màrquez è morto, con lui anche la mamma

Una vera e propria vicenda drammatica è avvenuta nelle scorse ore, il giovane calciatore di sedici anni, Marcelo Ruiz Màrquez, è morto. Con lui anche la madre. I tentativi dei medici per riuscire a salvarli, sono stati del tutto vani. La loro situazione era molto grave.

Un evento drammatico, che ha sconvolto tutta la comunità e soprattutto tutta la squadra di calcio, Inter D’Escaldes, dove giocava il ragazzo. Hanno voluto pubblicare un messaggio per stare vicino ai suoi familiari.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, il fatto è avvenuto nella loro abitazione in Andorra, ma venivano dal Perù. A causare il loro decesso è stato proprio un incendio in casa. La madre Jessica Màrquez Canales, di quaranta due anni, è morta insieme al figlio.

Erano entrambi in quarantena, quando all’improvviso, l’abitazione è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono arrivati i pompieri ed anche un’ambulanza, che ha trasportato i due d’urgenza in ospedale.

I medici, sin da subito, hanno capito che la loro situazione era molto drammatica e per questo hanno deciso di ricoverarli in terapia intensiva. Purtroppo però, il fumo che avevano inalato, è stato fatale.

Marcelo Ruiz Màrquez, aveva solamente sedici anni ed aveva una grande passione per il calcio, sognava di poter diventare famoso. Giocava con l’Inter D’Escaldes e la società ha voluto pubblicare un messaggio su Twitter per ricordarlo e per mandare le condoglianze alla famiglia. Hanno scritto:

“Ci dispiace annunciare la morte di Marcelo Ruiz, un giocatore del nostro settore cadetto. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze per la perdita del nostro giocatore, che ha lottato per la propria vita con grande sforzo e coraggio.

Riposa in pace, Marcelo. L’Inter De Escaldes ha una stella nel cielo. Il suo contributo sarà ricordato in eterno.” La polizia, ora sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire come sia divampato l’incendio.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.