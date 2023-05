Marco Nastasi, italiano residente in Colombia da anni per lavoro, lascia la moglie e una bimba piccola: aveva solo 38 anni

Marco Nastasi, 38 anni originario di Mezzolombardo, in Trentino Alto Adige, ha perso la vita mentre si trovava in Brasile per un viaggio di lavoro. Era sulle spiagge di Rio De Janeiro, quando ha avuto un malore mentre era in acqua. Soccorso, si è spento durante il trasporto verso l’ospedale.

È il terzo italiano che nel giro di pochi giorni ha perso la vita in circostanze drammatiche mentre si trovava all’estero.

Lo scorso 16 maggio, Giuseppe Saudella è scomparso a soli 21 anni mentre si trovava in vacanza a Tenerife, sulle Isole Canarie. Originario della provincia di Salerno, lavorava come poliziotto a Padova.

Durante un’uscita in barca con gli amici si è tuffato in acqua per disincagliare l’ancora che era rimasta incastrata nei fondali, non riuscendo più ad emergere.

Il giorno dopo, un destino drammatico era toccato a Luca Bottin, impiegato di una multinazionale nel trevigiano. Il 47enne, papà di un bimbo piccolo, si trovava in Messico per lavoro, per un sopralluogo nella locale sede. Dopo il pranzo con il colleghi è andato in camera per riposare, ma un malore improvviso lo ha portato via per sempre.

Anche Marco, 38enne originario di Mezzolombardo, in Trentino Alto Adige, si trovava fuori per lavoro. Per la precisione in Brasile, a Rio De Janeiro.

Come è morto Marco Nastasi

Marco Nastasi viveva in Colombia da alcuni anni, da quando era partito dall’Italia per gestire la sede di Medellin di una società di fondi di investimenti.

Nei giorni scorsi era stato mandato in Brasile per degli appuntamenti di lavoro. Ed è proprio lì che è capitato l’impensabile.

Prima di salire sull’aereo e tornare in Colombia, l’uomo e i suoi colleghi hanno deciso di trascorrere alcune ore sulle spiagge di Rio. Incurante o forse inconsapevole delle allerte di alte maree divulgate dalle autorità in questi giorni, il 38enne ha deciso di fare un bagno.

Lì le onde alte lo avrebbero sorpreso e un malore improvviso lo ha colto proprio mentre era alla deriva.

I colleghi hanno subito lanciato l’allarme e i soccorritori sono arrivati tempestivamente sul posto, riuscendo a tirarlo fuori dall’acqua quando era ancora in vita.

Durante il trasporto in ospedale, tuttavia, ha avuto un arresto cardiocircolatorio e si è spento inesorabilmente.