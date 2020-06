Marco Neri, 18enne morto a Martinsicuro: i risultati dell’autopsia Divulgati i risultati dell'autopsia di Marco Neri, il ragazzo 18enne di Martinsicuro, trovato morto nel suo letto da sua madre

Dopo la morte di Marco Neri, il ragazzo di 18 anni, di Martinsicuro, trovato senza vita nel suo letto da sua madre, è stata disposta l’autopsia, per capire cosa avesse stroncato la sua vita. Le testate giornalistiche del posto, hanno riportato come causa della morte di Marco Neri, un edema polmonare-cerebrale.

L’edema è un accumulo di liquido, che in questo caso si è accumulato all’interno degli alveoli dei polmoni, causando problemi respiratori e all’interno delle cellule nervose, provocando un aumento del volume del cervello.

Il giovane aveva raggiunto da poco tempo la maggiore età e la sera precedente era uscito con gli amici, che non vedeva da tempo a causa dell’emergenza sanitaria. Sua madre, quella mattina, era uscita a fare la spesa e una volta tornata a casa, intorno a mezzogiorno, aveva deciso di entrare nella stanza di suo figlio e di svegliarlo.

È stato allora che ha fatto la tragica scoperta, Marco non dava segni di vita. La donna ha subito allertato il 118 e i soccorritori si sono precipitati sul posto, ma era già troppo tardi. Il diciottenne era già morto.

In passato il giovane aveva avuto problemi con la droga, ma dopo un periodo in comunità, si era ripreso in mano la sua vita.

Dopo i risultati dell’autopsia, la salma è stata restituita alla sua famiglia, che adesso potrà celebrare i funerali, per dargli l’ultimo addio.

La funzione funebre sarà celebrata il prossimo 6 giugno alle 10:30, nella chiesa Cuore Immacolato di Maria ad Ascoli Piceno, città originaria della famiglia Neri.

L’intera comunità, così come gli amici e gli ex compagni di scuola di Marco, si sono stretti intorno al dolore della famiglia, con messaggi di cordoglio e con gesti di vicinanza.