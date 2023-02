Un gravissimo sinistro stradale è quello avvenuto nella serata di sabato 11 febbraio, nella provincia di Treviso. Purtroppo ad avere la peggio, una ragazza di soli 26 anni chiamata Giorgia Pizzinato, che ha perso la vita praticamente sul colpo.

Dal momento in cui la notizia si è diffusa in tutta la comunità, sono davvero tante le persone che hanno scritto sui social un messaggio per ricordare la giovane, andata via da questo mondo troppo presto.

I fatti sono avvenuti intorno alle 19, di sabato 11 febbraio. Precisamente in via San Pio X, nel piccolo comune di Mareno di Piave, che si trova nella provincia di Treviso.

Da ciò che è emerso fino ad ora, Giorgia aveva passato il pomeriggio con un’amica. Avevano passato del tempo insieme all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

All’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, mentre era a bordo della sua Citroen C3 ed era diretta a casa, ha perso il controllo del suo veicolo. Molto probabilmente ha invaso la corsia opposta senza riuscire a fermarsi.

Tuttavia, è proprio a quel punto che un’altra donna alla guida della sua Fiat 500L, si è scontrata frontalmente con la ragazza. Lo scontro tra le due è stato forte ed inevitabile.

Il decesso di Giorgia Pizzinato dopo il sinistro

I soccorritori dopo aver liberato Giorgia Pizzinato dalle lamiere della sua auto, non hanno potuto far nulla, ma solo constatare il suo decesso. Purtroppo ha perso la vita sul colpo.

La famiglia è molto conosciuta nella comunità, soprattutto il suo papà che è sempre stato pronto ad organizzare le feste del posto. In un unico commento rilasciato, hanno detto: “Siamo distrutti!” Il sindaco di Arcade, che è intervenuto sul posto ha dichiarato: