Sono in corso tutte le ricerche del caso nel lago d’Iseo per Chiara Lidl, la 20enne scomparsa dalla sera di venerdì 1 settembre. Era con alcuni amici in un campeggio, quando durante un giro in motoscafo, per una manovra azzardata di una sua amica, è caduta.

Gli inquirenti oltre a fare tutte le ricerche per riuscire a ritrovarla, anche se le possibilità di trovarla in vita sono davvero basse, stanno anche cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Da ciò che è emerso la 20enne che vive in Baviera, era in vacanza in Italia con un gruppo di amici. Tutti insieme e molto ubriachi, erano usciti in motoscafo per fare un giro al lago.

L’unico che stava bene era il figlio del proprietario della barca. Un’amica di Chiara di 3 anni più grande, all’improvviso si era messa alla guida del mezzo. La ragazza invece era seduta a prua, in un punto in cui poteva stare.

Tuttavia, la giovane alla guida all’improvviso ha fatto un’accelerata brusca, facendo precipitare la 20enne in acqua. Non si esclude la possibilità che prima di cadere nel lago, possa aver battuto la testa.

Da quel momento Chiara non è più tornata a galla. Gli amici però, invece di chiedere subito aiuto, sono tornati prima nel campeggio dove alloggiavano e poi hanno chiesto aiuto. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30, ma hanno raccontato della scomparsa della ragazza solo intorno alle 20.

Le ricerche di Chiara Lidl, scomparsa nel lago d’Iseo

I Vigili del Fuoco della di Roma, hanno portato sul posto anche un Sonar, che sarebbe un attrezzo molto utile a scansionare bene tutti i fondali. Però per ora di Chiara non ci sono tracce.

I genitori sono presto arrivati in Italia, ma ovviamente le possibilità di trovarla in vita sono impossibili. Saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete su ciò che è successo.

Gli agenti inoltre, hanno sottoposto la ragazza che era alla guida del motoscafo, hanno scoperto che era positiva all’alcol test ed anche che non era in possesso della patente. Le ricerche non sono ancora concluse e ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa straziante vicenda.