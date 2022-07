Nella giornata di sabato 23 luglio, sono stati celebrati i funerali della piccola Yakout Affane, la bimba di 3 anni scomparsa e ritrovata senza vita in uno stagno. L’intera comunità islamica della zona era presente, per mostrare affetto e vicinanza a questi due genitori.

All’arrivo della bara bianca la mamma era distante, con due sue amiche che la tenevano sotto braccio. Il padre invece era con i suoi amici, poco distante dalla moglie.

Da ciò che riporta Il Gazzettino, proprio secondo la tradizione i maschi e le femmine, durante queste celebrazioni devono stare separati. Tra i volti di questi due genitori non scendono lacrime, sono ancora pietrificati dal dolore per la perdita subita.

Il rito è stato celebrato nel cimitero del comune di Marghera, paese in cui vive la famiglia. Il papà nel ricordare la sua bimba, ha detto: “Yakout era un angelo!” Subito dopo si è chiuso in un dignitoso silenzio.

Anche alcuni amici hanno parlato per qualche minuto della piccola e dei suoi genitori. Alla fine, dopo la sepoltura la mamma ed il papà si sono avvicinati ed hanno annaffiato le rose bianche che hanno deposto sulla tomba.

Si sono stretti la mano e per molto tempo sono rimasti lì, senza nemmeno muoversi. Il dolore per quella perdita è straziante. Adesso per i due arriva il momento dell’elaborazione per il lutto.

Yakout Affane morta a 3 anni: i fatti

La tragedia di questa bambina di 3 anni, è avvenuta nella giornata di sabato 16 luglio, nel comune di Stanghella, in provincia di Padova. In realtà la famiglia di origine marocchine vive a Mestre, ma era andata a trovare alcuni amici.

I bambini stavano giocando nel giardino della casa. Tuttavia, intorno alle 17, quando la mamma è andata a controllare, si è resa conto che la sua piccola era scomparsa. Hanno provato a cercarla da soli, ma alla fine hanno deciso di denunciare l’accaduto.

La piccola Yakout è stata ritrovata ormai senza vita dentro un canale a circa 250 metri dall’abitazione. I medici hanno provato a rianimarla, ma i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo drammatico decesso.