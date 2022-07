Un drammatico e terribile episodio è quello avvenuto nel pomeriggio di sabato 16 luglio. Una bimba di appena 3 anni, chiamata Affane Yakout è stata ritrovata ormai senza vita in un canale non distante dal luogo in cui è scomparsa. I genitori non vedendola si sono presto allarmati.

L’ipotesi più probabile è che il suo decesso sia avvenuto per annegamento, ma ovviamente il pm di turno ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo della piccola.

I fatti sono iniziati nel pomeriggio di sabato 16 luglio. La famiglia di origini marocchine, vive nella zona di Mestre. In quell’occasione erano andati a trovare alcuni loro amici nel comune di Stanghella, in provincia di Padova.

I loro bambini erano nel giardino della casa e stavano giocando. Quando la madre della piccola è andata a controllare, intorno alle 17, si è resa conto che la sua bimba non era più nel cortile. Il cancello era rimasto aperto.

Hanno provato prima a cercarla da soli, ma visto l’esito negativo delle ricerche, hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine. Sul posto oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli uomini della Protezione Civile.

Tutti si sono messi in fretta al lavoro per ritrovarla, ma solo intorno alle 20 è arrivato il triste epilogo. I pompieri hanno ritrovato il corpo della bimba ormai senza vita, all’interno del canale, a pochi metri dall’abitazione in cui è stata vista per l’ultima volta.

Le indagini per la morte della piccola Affane Yakout

Gli agenti l’hanno tirata subito fuori e con la speranza di poterla salvare, hanno anche cercato di rianimarla. Tuttavia, pochi minuti dopo non hanno avuto altra scelta che constatare il suo drammatico decesso.

Le forze dell’ordine ipotizzano che la piccola mentre stava camminando in quella zona, sia caduta in acqua e non sia riuscita a rimanere a galla. Per questo pensano che la sua morte sia avvenuta per annegamento.

Sarà solo l’autopsia prevista nelle prossime ore, a dare ulteriori conferme su ciò che è successo. La madre quando ha visto la sua bimba ormai morta, ha iniziato ad urlare.