Maria Agnes ha perso la vita a soli 18 anni Tragedia durante la festa di compleanno. Ragazza si accascia a terra e perde la vita. Ecco cosa è accaduto..

Una vera e propria tragedia è accaduta nella notte tra il quattordici ed il quindici gennaio, a Santo Stefano del Sole, una piccola comunità, in provincia di Avellino. Maria Agnes, una ragazza che aveva compiuto da poco diciotto anni, ha perso la vita durante una festa di compleanno.

Una vicenda terribile che ha sconvolto l’intera comunità e tutte le persone che conoscono la famiglia e la giovane. Tutti ancora oggi, non riescono proprio a capire come sia potuto accadere.

Secondo le informazioni che sono state rese note, la tragedia si è consumata intorno all’una di notte, quando durante la festa, tutti gli invitati erano impegnati a vedere il video dedicato ai due festeggiati.

Proprio in quel momento, Maria è stata colta da un malore e si è accasciata a terra. Gli amici hanno subito provato a rianimarla ed hanno allertato il centodiciotto.

I medici sono arrivati al ristorante Il Boschetto, a Serino, in pochi minuti ed hanno provato a rianimarla per diverso tempo, ma nonostante i loro disperati tentativi per la giovane non c’è stato nulla da fare.Il suo cuore ha cessato di battere, poco dopo essere arrivati.

La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino, dove ora è a disposizione dell’autorità per eseguire l’esame autoptico. Secondo le prime informazioni, la giovane ha perso la vita per cause naturali.

Tutta la comunità, proprio come tutti i suoi familiari, sono distrutti per questa grande perdita ed ancora oggi non riescono a capire come sia potuta accadere.

Si pensa anche che il decesso sia avvenuto probabilmente a causa di un intervento che aveva fatto poco tempo fa. I carabinieri sono intervenuti subito sul posto ed hanno anche iniziato ad interrogare i suoi amici, i compagni di classe ed anche tutti i suoi familiari.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

