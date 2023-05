Una tragedia devastante quella accaduta nella tarda serata di martedì a Montefalcione, in provincia di Avellino. Maria Antonietta Cutillo, 16 anni, è rimasta folgorata mentre faceva il bagno a casa sua. Il telefono con il quale stava facendo una video chiamata ad una sua amica, le è scivolato dalle mani ed è caduto in acqua. Proprio quella amica ha dedicato alla vittima un toccante messaggio di addio sui social.

Aveva deciso di rilassarsi e fare un bagno Maria Antonietta e, nel frattempo, di scambiare due chiacchiere con la sua migliore amica.

Il cellulare però era scarico, così lo ha collegato al caricatore, non immaginando il rischio che stava correndo.

Improvvisamente, mentre le due parlavano, quello smartphone le è scivolato dalle mani ed è caduto in acqua. La scarica elettrica della spina del caricatore, ampliata dall’acqua, ha purtroppo fatto il resto.

A lanciare l’allarme è stata proprio l’amica di Maria Antonietta Cutillo, che ha assistito suo malgrado agli ultimi strazianti attimi di vita della 16enne ed ha avvertito i genitori.

Questi ultimi, tornati a casa di corsa, hanno trovato la loro figlia esanime nella vasca.

Faby, questo il nick name della ragazza sui social, ha pubblicato su TikTok una straziante lettera di addio alla sua migliore amica. Ecco il contenuto:

Amore mio il giorno più brutto è arrivato così presto e mi ha distrutta, come ha distrutto Elvira Lory e la tua famiglia… Eri diventata tutto per me e per i miei genitori, mio padre mi chiedeva sempre ‘Mery come sta?’, ‘La mia fidanzata che dice?’. Mia madre ti preparava sempre il ciambellone alle mandorle che tanto adoravi… tutto ciò ora non accadrà più.

Io non realizzo ancora che sei volta in cielo amore mio. Sei andata via urlando il mio nome tramite una videochiamata… quella scena non la dimenticherò mai e poi mai… L’ultima chiamata, l’ultima risata insieme, l’ultima scemenza insieme è stata oggi piccola mia e mentre parlavi con me è successo ciò… ho la tua voce che mi rimbomba in testa mentre urlavi il mio nome… ho la tua scena avanti agli occhi… ho i tuoi occhioni verdi avanti agli occhi… ho la tua risata in mente.