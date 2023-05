Maria Antonietta Cutillo aveva il telefono in mano e quest'ultimo, mentre era in carica, le sarebbe scivolato dalle mani in acqua

È delle ultimissime ore una notizia tremenda riguardante il decesso di una ragazzina di soli 16 anni, che ha perso la vita nel bagno di casa sua a Montefalcione, in provincia di Avellino. Maria Antonietta Cutillo era nella vasca da bagno e, secondo quanto riportato, sarebbe rimasta folgorata nel momento in cui il cellulare che aveva in mano è scivolato in acqua.

Una tragedia devastante è accaduta questa mattina a Montefalcione, piccolo comune situato nella provincia di Avellino, in Campania.

I Carabinieri hanno ricevuto la chiamata disperata di due genitori, che avevano appena trovato il corpo senza vita della loro figlia 16enne nella vasca da bagno.

Arrivati sul posto, i soccorritori medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane. I militari dell’arma, invece, hanno effettuati tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica di quanto accaduto e chiarire le cause del decesso.

Maria Antonietta Cutillo morta folgorata

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che la causa del decesso sia uno shock elettrico o folgorazione.

Nella vasca, infatti, insieme al corpo di Maria Antonietta Cutillo, è stato rinvenuto lo smartphone della stessa giovane.

A quanto pare la 16enne era immersa nella vasca e stava parlando al telefono con una sua amica. Il telefono probabilmente scarico l’ha spinta ad attaccarlo al cavo del caricabatteria. Successivamente lo stesso telefono le sarebbe scivolato dalle mani, cadendo in acqua e folgorandola con la scarica elettrica.

Ad accorgersi per prima di quello che stava accadendo sarebbe stata proprio l’amica che era al telefono con lei, che l’ha sentita urlare. Capendo la potenziale gravità della situazione, avrebbe chiamato i genitori di Maria Antonietta.

La salma della 16enne è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino, dove resterà a disposizione della autorità giudiziarie e dei medici legali che svolgeranno l’autopsia. Una prima ispezione cadaverica avrebbe riscontrato dei segni di bruciature sulle mani della ragazza. Seguiranno aggiornamenti.

LEGGI ANCHE: Manuel Ricioppo, giovane di soli 23 anni, morto in un incidente stradale. Il giovane era a bordo della sua auto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un’altra. Per lui non c’è stato nulla da fare.